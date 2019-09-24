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24 Eylül 2019 Salı 21:37:39 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 21:40:03

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak kabul edilen KCK ana davasında, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'na "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını onadı.

Van Milletvekili Tayip Temel'e "örgüt yöneticiliği" suçundan, Mardin Milletvekili Pero Dundar'a "terör örgütü üyeliği"nden verilen hapis cezaları ise bozuldu. Sanıklar Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hükmün bir örneğinin, Anayasa'nın 84/2 maddesi gereğince gereğinin takdir ve ifası için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

Daire, kamuoyunda terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak bilinen KCK ana davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak gerekçeli kararını yazdı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'na "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını onadı. Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın "terör örgütü üyeliği" suçundan beraatine ilişkin karar da onandı.

Mardin Milletvekili Pero Dundar'a "terör örgütü üyeliği", Van Milletvekili Tayip Temel'e "terör örgütü örgüt yöneticiliği"nden verilen hapis cezaları ise bozuldu. Kararda, sanık Pero Dundar'ın, somut deliller gösterilmeden kabulle dosya kapsamındaki delillerle arasında bağlantı kurulmaksızın örgüt üyesi olarak kabulünün yasaya aykırı olmasının bozma nedeni yapıldığı belirtildi. Milletvekili Tayip Temel'in eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olma suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Eski milletvekili Hatip Dicle'ye "örgüt üyeliği"nden, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'e "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden verilen hapis cezaları da onandı.

Kararda, sanıklar Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hükmün bir örneğinin, Anayasa'nın 84/2 maddesi gereğince gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığına gönderilmesine karar verildiği bildirildi.  

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen, yargılaması 18 Ekim 2010'da Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan dava, yaklaşık 7 yılda tamamlanmıştı.

Yargılanan 154 sanıktan aralarında DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, eski milletvekili Hatip Dicle'nin de yer aldığı 111 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası, 43 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti. Yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkındaki hükümleri inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi ise 89 sanık hakkında verilen mahkumiyeti uygun bulmuştu.

AA

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