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03 Aralık 2019 Salı 13:08:25 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 13:09:58

Yargıtay'dan ibretlik FETÖ kararı! Hepsinin cezalandırılmasına karar verdi

15 Temmuz'da darbeci komutanlarının emirlerine uyarak darbeye katılan askerler için Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından emsal bir karar verildi. Mahkeme, "darbeden haberim yoktu" diyen askerlerin "darbe teşebbüsüne yardımdan" cezalandırılmasına karar verdi. Söz konusu kararda "Suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez" denildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin en son karara bağladığı Denizli darbe davasının gerekçesinde, "Anayasa'yı ihlale teşebbüs suçuna yardım etmek" suçu yönünden birçok darbe davasına emsal oluşturacak dikkat çekici tespitler yer aldı.

ÖRGÜTE ÜYE OLMAK GEREKMEZ

Kararda, darbeye teşebbüs suçu yönünden suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme hususunda iştirak iradelerini ortaya koyan kişilerin hepsinin bu amaçla kurulmuş bir örgütün üyesi olmasının da gerekmeyeceği belirtildi.

ÖĞRENDİKTEN SONRA KATILMAK

Kararda ayrıca, icra hareketlerinden önce örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar oldukları ile suç işleme karar ve iradesine katıldıkları kanıtlanamayan ancak suçun icrasına başlanmasından sonra katılma iradesini açıkça ortaya koyan, zaman, nitelik ve yakın zarar tehlikesine yaptığı katkı itibariyle bütün olarak darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketleri gerçekleştiren sanıkların eylemlerinin, "Anayasa'yı ihlale teşebbüs suçuna yardım etmek" suçunu oluşturduğu vurgulandı.

DARBEYE TEŞEBBÜSE YARDIMDAN CEZALANDIRILACAKLAR

Söz konusu karar uyarınca, polis, vatandaş ya da görevlilere karşı hürriyeti yoksun kılma, silahla tehdit, yağma, yaralama, öldürme ya da öldürmeye teşebbüs gibi eylemler gerçekleştirmediği, örgütsel bağları da kesin olarak ortaya konamayan asker sanıklardan, darbeyi öğrendikten sonra emirlere uymaya devam ettiği, bizzat fiili hareket edenlerin eylemlerini kolaylaştırdığı ve kışlalarına dönmedikleri anlaşılanlar "darbeye teşebbüse yardım"dan cezalandırılacak.

EMRİ UYGULAYAN DA CEZALANDIRILIR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan çok sayıda asker savunmalarında, verilen emri uyguladıklarını iddia etti. Kararda, konusu suç teşkil eden emrin hiçbir şekilde yerine getirilemeyeceği de belirtildi. Kararda, "Aksi takdirde emri veren ile yerine getiren sorumlu olur" denildi.

BERAAT ETTİRİLEN 33 SANIK HAKKINDAKİ KARARLAR BOZULDU

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Denizli ve Söke'deki komando birliklerinden 550 asker Ankara'ya intikali sağlanması için Çardak Havaalanı'na getirilmişti. Ancak Kayseri'den gelen uçağın havaalanına inememesi ve vatandaşların karşı koyması nedeniyle darbeciler amacına ulaşamamıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de söz konusu eylemlere ilişkin davada, beraat ettirilen 33 sanık hakkındaki kararları bozdu. Kararda, örgütsel bağları kesin olarak ortaya konamayan sanıkların, darbe girişiminden haberdar oldukları ile suç işleme karar ve iradesine katıldıklarının kanıtlanamadığına dikkat çekilerek, emir ve eylemin suç teşkil ettiği açıkça belli olmasına rağmen zarar tehlikesi bakımından illi (nedensel) bir değer taşıdığından kuşku bulunmayan eylemlerinin, işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı kaydedildi.

GÖRÜLEN 62 DAVADA KARAR ÇIKTI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde 289 darbe davası açıldı. İlk derece mahkemelerince söz konusu darbe davalarından 270'i karara bağlandı. Bu davalarında istinaf ve temyiz süreci devam ederken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 62 darbe girişimi davasında kararını verdi

KONSEY HESAP VERİYOR

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan ayrılan ve yurtta sulh konseyi üyeleri ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 39 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar hazır edilmezken tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından 2 bin 830 mağdur ve müşteki raporunun tamamının henüz alınmadığı, bu nedenle sanık savunması alınmayacağı belirtilerek, taraf avukatlarından diyecekleri soruldu. Taraf avukatlarının talep ve beyanlarının alınmasının ardından mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş, eksik hususların giderilmesini talep etti. Davanın görülmesine 6 Temmuz 2020'de devam edilecek.

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