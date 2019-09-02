Yargıtay Başkanı Cirit: Yargının bağımsız olması hukuk devletinin değişmez ilkesidir

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuştu.

Cirit, "Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir." dedi.

Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesinin adalet sisteminin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Cirit, "Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır." ifadesini kullandı.

"Adli yıl açılışlarının şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir"

Yargıtay Başkanı Cirit, "Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir."