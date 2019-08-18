18 Ağustos 2019 Pazar 20:14:58 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 20:16:55
Yargıtay Başkanı Cirit: Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler
Yargıtay Başkanı Cirit, bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler." dedi.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler." dedi.
Cirit, "Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifadelerinin geçerliliği yoktur. Türkiye'de yargı bağımsızdır." diye konuştu.
(AA)
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