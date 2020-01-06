Yargıtay'dan Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada karar

  • Bist 100
    111850
  • Dolar
    5,9764
  • Euro
    6,6949
  • Altın
    303,3550
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Almanya'nın baskısı sonucu ülkeyi terke eden PKK'lıların yerini FETÖ'cüler aldı Almanya'nın baskısı sonucu ülkeyi terke eden PKK'lıların yerini FETÖ'cüler aldı
Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir
Merkel ve Putin Orta Doğu'da yaşan son gelişmeleri ele aldı Merkel ve Putin Orta Doğu'da yaşan son gelişmeleri ele aldı
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Emre Mor kulüp arıyor Galatasaray'ın gözden çıkardığı Emre Mor kulüp arıyor
İstanbul Valiliği sokakta yaşayanlar için ek önlem alındığını belirtti İstanbul Valiliği sokakta yaşayanlar için ek önlem alındığını belirtti
İşsizliğin çözümü çalışma saatlerinin azaltılması! İşsizliğin çözümü çalışma saatlerinin azaltılması!
Adem Ljajic: Üzerimde baskı var ama mutluyum Adem Ljajic: Üzerimde baskı var ama mutluyum
'Gürültü' yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybetti 'Gürültü' yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybetti
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna açıkladı: Tarık Çamdal, Aly Cissokho ve Gelson Dala ile yollarımızı ayırdık Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna açıkladı: Tarık Çamdal, Aly Cissokho ve Gelson Dala ile yollarımızı ayırdık
BAE: Petrol piyasalarındaki görülebilecek olası dengesizliği önlenmek için S. Arabistan ile birlikte çalışacağız BAE: Petrol piyasalarındaki görülebilecek olası dengesizliği önlenmek için S. Arabistan ile birlikte çalışacağız
Sivasspor'dan transferde yılın bombası! Kırmızı Beyazlılar, Fejsa'yı transfer etmek istiyor Sivasspor'dan transferde yılın bombası! Kırmızı Beyazlılar, Fejsa'yı transfer etmek istiyor
Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'dan transfer açıklaması: Kulübüm izin verirse transfer olurum Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'dan transfer açıklaması: Kulübüm izin verirse transfer olurum
Fenerbahçe'nin Kolarov'a yaptığı teklif ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Kolarov'a yaptığı teklif ortaya çıktı
Rus savaş gemisi Boğaz'da Kabataş'a yanaşırken sürüklendi Rus savaş gemisi Boğaz'da Kabataş'a yanaşırken sürüklendi
Rus savaş gemisi Boğaz'da Kabataş'a yanaşırken sürüklendi Rus savaş gemisi Boğaz'da Kabataş'a yanaşırken sürüklendi
Galatasaray'da istifa kapıya dayandı! 'Biri 21 öteki 22 yaşında artık mazeret yok' Galatasaray'da istifa kapıya dayandı! 'Biri 21 öteki 22 yaşında artık mazeret yok'
NATO Orta Doğu gündemiyle toplanıyor NATO Orta Doğu gündemiyle toplanıyor
ABD Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı ABD Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı
Pakistan: ABD, askerleri İran'a karşı topraklarımızı kullanamaz Pakistan: ABD, askerleri İran'a karşı topraklarımızı kullanamaz
Galatasaray ile adı anılan Diego Godin, Inter'de kalıyor! Galatasaray ile adı anılan Diego Godin, Inter'de kalıyor!
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor
Trabzonsporlu Donis Avdijaj'a Süper Lig'den iki talip Trabzonsporlu Donis Avdijaj'a Süper Lig'den iki talip
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'kumpas' davasında ifade verecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'kumpas' davasında ifade verecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ocak 2020 Pazartesi 12:49:51 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 13:03:59

Yargıtay'dan Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada karar

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen mahkumiyet kararları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulundu.

Yargıtay, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Karara yapılan itiraz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamlayan Daire, sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge'ye verilen hapis cezalarını oy birliğiyle onadı.

Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Sanıklardan, 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapse çevrilmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

ÖKK'yi ele geçirmek isteyen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı.

Sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan Şahin, Kara, Aksoy, Oğuz ve Bilge'ye ayrıca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da birer kez daha "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, aynı suçu işledikleri tespit edilen sanıklar Demirci, Güreli, Solmaz, Güleç, Yörük, Almaz, Kütükçü, Aslanbay, Engin, Çelik, Topbaş, Çınar ve Atmaca hakkında takdir indirimi uygulayarak birer kez "müebbet" hapis cezasına mahkum etmişti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ