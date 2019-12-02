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02 Aralık 2019 Pazartesi 09:33:16 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:34:22

Yargıtay 33 işçi alacak

Yargıtay Başkanlığı, sözlü sınavla güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadrolarına 33 işçi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 silahlı güvenlik görevlisi ve 18 temizlik personeli alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.

Temizlik görevlisi alımında 3 personel engelliler arasından, 5 personel ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından seçilecek.

Temizlik görevlisi kadrolarına başvuracakların, görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmaması ve 30 yaşını doldurmamış olması, engelli olarak başvuruda bulunacakların en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporu almaları, terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların ise durumlarını belgelemesi gerekecek.

Güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracakların en az lise mezunu olması, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlaması, 30 yaşını doldurmamış olması, erkeklerin en az 1 metre 75 santimetre, kadınların ise en az 1 metre 70 santimetre boyunda olması ve en az 1 yıllık tecrübesi bulunduğunu belgelemeleri gerekecek.

Şartları uyan adaylar, 2-6 Aralık tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresindeki "iş arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

Ankara'da ikamet edenler başvuru yapabilecek

Başvuru işleminde sadece Ankara'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecek. Bu süreçte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak. Başvuru süresi içerisinde ikametini Ankara'ya taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. İkamet değişikliğiyle ilgili olarak yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacak.

Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruların tamamı, İŞKUR tarafından Yargıtay Başkanlığına gönderilecek ve noter huzurunda çekilecek kura ile istihdam edilecek kadro sayısının 4 katına kadar aday belirlenecek. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www. yargitay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacak.

Kura sonucunda belirlenen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak. Atanmaya hak kazanan adaylar, 30 gün içinde göreve başlayacak ve 2 aylık deneme süresine tabi olacak. Bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecek.

(AA)

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