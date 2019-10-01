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01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 00:15:57

Yargı Paketi Meclis'te

Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

AK Parti milletvekilleri, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin detaylarını habercilerle paylaştı. 

YARGITAY YOLU AÇILACAK 

Kanun teklifindeki öne çıkan düzenlemeleri aktaran Muş, istinaf mahkemelerinde kesinleşen ve ifade özgürlüğüne temas eden suçlara Yargıtay yolunun açılacağını belirtti. Muş, düzenlemeyle içtihat birlikteliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Mehmet Muş, “Teklifi vermeden önce muhalefet partilerini ziyaret ettik, dinledik, onların kanaatlerini de aldık. Toplumun ihtiyaçlarını olabildiğince karşılayacak bir düzenleme hazırladığımız inancındayız” ifadelerini kullandı. Muhalefet partilerinin teklifin içeriğiyle alakalı çok ciddi eleştirileri olmadığını belirten Muş, “Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor” dedi. 

YEŞİL PASAPORT HAKKI 

Paketin hukuk mesleklerine giriş sınavını getirdiğini açıklayan Muş, “Hukuk fakültelerinden mezun olanlar bu sınava girecekler ve 70 puan almak zorundalar. Hakim, savcı, noter olmak isteyenler bu puanı aldıktan sonra, diğer kurallara göre adım atacaklar. 15 yılını doldurmuş olan avukatlara yeşil pasaport hakkı verilecek” diye konuştu.  

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