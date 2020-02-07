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07 Şubat 2020 Cuma 11:28:40 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 12:21:15

Yaralı kurtulan yolculardan vahim iddia: Facia gelirken bir uyarı bile yapılmadı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkıp üçe bölünen Pegasus uçağında hayatını kaybeden yolcuların sayısı 3’e yükseldi. Kazada yaralanan yolcular piste sertçe çakılan uçakta, hiçbir acil durum anonsu yapılmadığını hatta telefonlarınızı açabilirsiniz diye anons bile yapıldığını anlattı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 6’sı mürettebat 180 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından pist yeniden açıldı, uçuşlar normale döndü. İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkıp parçalanmasının ardından, kaza öncesi diğer uçakların pilotlarıyla kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı.

ACİL DURUM ANONSU YAPILMADI

Parçalanan uçaktan yaralı kurtulan yolcular kaza anını anlattı. “Hiçbir şekilde acil durum anonsu yapılmadı. Hatta ‘telefonlarınızı açabilirsiniz’ anonsu yapıldığını hatırlıyorum” diyen Engin Demir şunları söyledi:

“Uçak piste çok hızlı bir şekilde indi. İçeride sıkıştık. Bagaj kısmından ve yukarıdan üstümüze bir şeyler düştü. Kurtarma ekipleri geldikten sonra sürünerek kendi imkanlarımla çıktım” şeklinde konuştu. Yaralılardan Alper Kulu da “Uçuşta en başından sonuna kadar bir anormallik vardı. Çok sarsıntılı bir yolculuk geçirdik. Uçak çok zor bir şekilde yere teker koydu. Diğer seferlere göre çok sertti. Tekerleği yere koyduktan sonra ‘İstanbul’a hoş geldiniz’ anonsları yapıldı. Uçak bir anda sağa sola yalpalamaya başladı. Sonrası malum, 30-40 metrelik çukura düşmüşüz” dedi. Üniversite öğrencisi Yağız Eray Esgin ise şunları söyledi: “İniş yaptığımızda çok kötü sarsıldık. Tekerler piste değdi, ‘telefonlarınızı kullanabilirsiniz, kemerlerinizi çözmeyiniz’ anonsu yapıldı. En arkadan ikinci sıradaydım. Pistten çıktıktan sonra acil çıkış kapılarının biri kapalı idi. Açık olan kapıda da şişme balon açılmamıştı. Buradan atlayarak indim. Yürüyerek ambulansa ulaştım.”

(Yeni Şafak)

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