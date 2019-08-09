'Yanlış yola girmenin faturası ağır olur'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de tüm dostane işbirliği çağrılarına rağmen tek taraflı adım atan Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı uyardı. Akar, “Bir taraftan iyi niyetle uluslararası hukuka saygı çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, dostane şekilde, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızın çözülmesini beklerken, talep ederken, teşvik ve telkin ederken, diğer taraftan da bunun hiçbir şekilde bir zafiyet olarak anlaşılmamasını, yanlış hesaplara gidilmemesini, bizim gücümüzün, kuvvetimizin test edilememesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

KKTC'de bulunan Bakan Akar, Erenköy Şehitliği'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Bölgede barış, istikrar ve güvenliğin en güçlü teminatı, garantörü olan Türkiye; hem kendisinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatlerini, her zaman uluslararası hukuk dahilinde, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda korumuş ve korumaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

RUM YÖNETİMİ KABUL ETMEDİ

“Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmalarıyla ilgili BM'nin gözetiminde ortak bir komite kurulmasına dair” yapılan bu çağrının maalesef Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kabul edilmediğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu: “Bu gelişmelere rağmen Türkiye ısrarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta, deniz yetki alanlarında, eşit egemen hakların korunması ve kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu kapsamda garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, KKTC'nin verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimize başladık, devam ediyoruz, devam edeceğiz.

KAYNAKLARIN ADİL PAYLAŞIMI

Temennimiz, arzumuz, isteğimiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bizler gibi iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka saygılı bir şekilde ve kaynakların adil paylaşımı yönünde 'hep birlikte neler kazanabiliriz' düşüncesinden hareket etmesini bekliyoruz. “

Şehit Cengiz Topel 1964'teki harekat sırasında şehit olmuştu.

ŞEHİT CENGİZ TOPEL ANITI'NDA TÖREN

Erenköy direnişi sırasında kullandığ F-100 savaş uçağı düşürülen ve Rumlar tarafından esir alındıktan sonra işkenceyle katledilen şehit Yüzbaşı Cengiz Topel anısına yaptırılan anıt, yenilenerek törenle açıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, bakanlar ve şehit Topel'in yakınları katıldı. Tören sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar saygı uçuşu yaptı.