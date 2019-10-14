Yangın çıkarıp DEAŞ’lıları saldılar!

Harekât nedeniyle tutuklu DEAŞ’lı teröristlerin kaçtığı yalanını uyduran YPG’lilerin tezgâhı bir kez daha ortaya çıktı. Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, DEAŞ'lı teröristlerle ailelerini tuttuğu bir kampı ateşe vererek içeridekilerin kaçmasını sağladı. Kampın çalışanlarından bir görgü tanığı, “Bu yangını örgütün kendisi çıkardı. Bizi bu yangını başlatmadan önce oradan çıkarmaları da bunun kanıtı” dedi.

Görgü tanıkları, DEAŞ'lıların tutulduğu kampa herhangi bir saldırı olmadığını kaydetti.