Yandaş sanatçıları ihya edecek

Yerel seçimlerden önce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte hiçbir çalışanın işten atılmayacağına dair namus sözü veren Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz çark etti. İmamoğlu, “Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Tüm emekçi kardeşlerimin gönlü rahat olsun” sözlerine rağmen “tasarruf” adı altında, 5 binden fazla emekçiyi işinden etti. Ardından, yine ‘tasarruf yapan başkan’ imajı vermek amacıyla, belediyenin zorunlu hizmet araçlarını sergileyip bir algı operasyonuna imza atarak, İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak ihaleleri iptal eden İmamoğlu’nun maskesi çabuk düştü.

TEK KONSER 400 BİN TL

İmamoğlu, İstanbulluların hizmeti için harcanması gereken milyonlarca lirayı yandaş sanatçılara dağıtmak için kesenin ağzını açtı. Konserler için 50 milyon lira bütçe ayrıldı. 2020 yılında bir dizi konser düzenleme kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 16 milyon İstanbullu’nun cebinden milyonlarca lirayı yandaşlara akıtacak bir ihale şartnamesi hazırladı. Şartnameye göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belirleyeceği talihli(!) sanatçılara konser başına, 400 bin liraya varan ödeme yapılacak.

13 BİN KİŞİLİK KOKTEYL

En talihli sanatçı, 5 konser karşılığı 2 milyon lira alacak. 13 bin kişilik alkollü kokteyl de verecek olan İBB’nin bir yılda konser için ayırdığı toplam bütçe, ek maliyetlerle 50 milyon lirayı aşıyor. İsraf iddiasıyla binlerce işçinin ekmeğiyle oynayan, kent için kritik öneme sahip ihaleleri iptal eden İBB yönetiminin, eğlenceye ayırdığı dev kaynak tepkilere neden oldu.

KİM BU SANATÇILAR?

CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun talimatıyla hazırlanan ihale şartnamesi, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye’yi ayağa kaldıracak bilgiler içeriyor. Konser bütçesinde, bazı sanatçılar için dev kaynak ayrılması dikkat çekti. Planlanan 5 konser için 2 milyon Türk Lirası ödenecek. 6 konser için bir milyon 800 bin, 13 konser için 2 milyon 600 bin lira ödenecek. Bütçeden en büyük payı alacak talihli sanatçıların kim olduğu merak konusu oldu. Belediye kulislerinde, göreve gelmeden önce ve sonra israf lafını ağzından düşürmeyen İmamoğlu’nun, seçim sürecinde kendisine destek veren sanatçılara milyonlarca lirayı peşkeş çekeceği iddia ediliyor.