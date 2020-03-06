06 Mart 2020 Cuma 15:43:04 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 15:43:51
Yalova Belediye Başkanı Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi
Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.
Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.
(AA)
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