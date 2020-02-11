Yaklaşıyor yaklaşmakta olan! TSK'dan sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı
Katil Esed rejiminin Mehmetçiklerimize yönelik saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi. Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi.
ZPT'lerin ihtiyaç halinde sınırdaki birliklere gönderileceği belirtildi.
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