WP: Trump, Başkan Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması teklif edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik ziyaret için Washington'a giderken Washington Post (WP) gazetesi, Trump'ın Erdoğan için 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması ile yaptırım sorununu çözmeyi öngören yeni teklifler hazırladığını yazdı.

'Temsilciler Meclisi üyeleri çok öfkelenecek'

WP, Trump'ın tekliflerinin geçen ay Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekleyen ABD Temsilciler Meclisi üyelerini muhtemelen çok öfkelendireceğini yazdı.

Erdoğan, Başkan Trump'ın daveti üzerine dün Washington'a gitti. Erdoğan-Trump görüşmesinin bu akşam saat 20:00'de gerçekleşmesi bekleniyor.