Wonder Woman ne demek? Wonder Woman konusu ne, oyuncuları kim?

  • Bist 100
    104777
  • Dolar
    5,7512
  • Euro
    6,3294
  • Altın
    271,2400
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen sanık: Pişmanım İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen sanık: Pişmanım
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz
İngiliz aile, oğullarının ölümüne neden olan ABD'li kadının yargılanmasını istiyor İngiliz aile, oğullarının ölümüne neden olan ABD'li kadının yargılanmasını istiyor
Venedik sular altında kaldı Venedik sular altında kaldı
13 Kasım Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi
Sendika başkanını öldüren zanlı, cinayet anını anlattı Sendika başkanını öldüren zanlı, cinayet anını anlattı
Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde bütün sorunlar çözülecek mi? Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde bütün sorunlar çözülecek mi?
Selimiye, ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edilecek Selimiye, ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edilecek
Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Baltacı'dan 'yanlış egzersiz' uyarısı Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Baltacı'dan 'yanlış egzersiz' uyarısı
Bursa'da sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren sanık: Tasarlayarak yapmadım, üzgünüm Bursa'da sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren sanık: Tasarlayarak yapmadım, üzgünüm
Yenilenebilir enerjiyle sanayi üretim değeri artacak Yenilenebilir enerjiyle sanayi üretim değeri artacak
Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek
Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik
Tuğba Özerk’e polise hakaretten dava açıldı Tuğba Özerk’e polise hakaretten dava açıldı
'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı 'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı
Cezaevinden firar etti, etek giyip market soydu Cezaevinden firar etti, etek giyip market soydu
Wonder Woman ne demek? Wonder Woman konusu ne, oyuncuları kim? Wonder Woman ne demek? Wonder Woman konusu ne, oyuncuları kim?
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in bileti kesildi Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in bileti kesildi
Gazi Mustafa Kemal'e benzeyen Göksel Kaya'nın tartışılan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Gazi Mustafa Kemal'e benzeyen Göksel Kaya'nın tartışılan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bakan Kasapoğlu'ndan asker selamı açıklaması: Mesajı daha güçlü illettik Bakan Kasapoğlu'ndan asker selamı açıklaması: Mesajı daha güçlü illettik
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İnterpol'e 'aranıyor muyum?' diye sordu! KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İnterpol'e 'aranıyor muyum?' diye sordu!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Kasım 2019 Çarşamba 16:36:09 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 16:37:58

Wonder Woman ne demek? Wonder Woman konusu ne, oyuncuları kim?

Wonder Woman konusu ne? Wonder Woman oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Wonder Woman filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Wonder Woman filmi ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Filmi daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler filmin saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İzleyiciler aynı zamanda filmin adı olan Wonder Woman'ın Türkçe karşılığını araştırıyor. Wonder Woman ne demek? sorusunun yanıtı ve Wonder Woman filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Wonder Woman konusu ne? Wonder Woman oyuncuları kimler? gündemin araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Bu akşam TV'de yayınlanacak Wonder Woman filmi ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Filmi daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler filmin saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ayrıca "Wonder Woman ne demek?" sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Wonder Woman filmi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde sıralanıyor.

WONDER WOMAN NE DEMEK?

Wonder Woman kelimesinin Türkçe karşılığı "Mucize kadın" oluyor. Wonder; Mucize, Women ise kadın anlamına geliyor.

WONDER WOMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Wonder Woman filmi, Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak.

WONDER WOMAN KONUSU NE?

Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer, ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur. Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.

WONDER WOMAN OYUNCULARI KİMLER?

Wonder Woman filminin oyuncu kadrosunda; Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright gibi isimler yer alıyor. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ