Wonder Woman ne demek? Wonder Woman konusu ne, oyuncuları kim?

Wonder Woman konusu ne? Wonder Woman oyuncuları kimler? gündemin araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Bu akşam TV'de yayınlanacak Wonder Woman filmi ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Filmi daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler filmin saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ayrıca "Wonder Woman ne demek?" sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Wonder Woman filmi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde sıralanıyor.

WONDER WOMAN NE DEMEK?

Wonder Woman kelimesinin Türkçe karşılığı "Mucize kadın" oluyor. Wonder; Mucize, Women ise kadın anlamına geliyor.

WONDER WOMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Wonder Woman filmi, Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak.

WONDER WOMAN KONUSU NE?

Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer, ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur. Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.

WONDER WOMAN OYUNCULARI KİMLER?

Wonder Woman filminin oyuncu kadrosunda; Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright gibi isimler yer alıyor.