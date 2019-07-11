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11 Temmuz 2019 Perşembe 13:53:14 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:56:27

WinWin çekiliş sonuçları açıklandı! WinWin kazananlar listesi

WinWin çekiliş sonuçları açıklandı! WinWin kazananlar listesi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önderliğinde başlatılan Winwin kampanyasına destekler çığ gibi büyümüştü. Fener Ol kampanyası eşliğinde Acun Ilıcalı, TV8 ve FB TV ortak yayınında WinWin kampanyası adı altında yayınlar yaptı. Fenerbahçe Win Win kampanyası kapsamında Türkiye genelinde iki günde 123 bin forma satıldığı ve 950 bin SMS atıldığı açıklandı. Fenerbahçe WinWin kampanyasının sona ermesinin ardından kampanya kapsamında çekiliş karşılığı ödül kazananlar açıklandı. WinWin kazananlar listesi ne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

WinWin çekiliş sonuçları açıklandı! WinWin kazananlar listesi heyecanla araştırılıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası kapsamında kulübe büyük destekler yapıldı. Acun Ilıcalı, TV8 ve FB TV ortak yayınında WinWin kampanyası adı altında yayınlar yapıldı. WinWin kampanyası ödülleri ise Fenerbahçe taraftalrarını oldukça heyecanlandırmıştı. Fenerbahçe WinWin kampanyasının sona ermesinin ardından kazananlar belli oldu. WinWin çekiliş sonuçları ve kazananlar listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

WİNWİN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 
WinWin çekiliş sonuçları açıklandı. WinWin kampanyası kapsamında gerçekleştirilen çekiliş sonucunda deneyim ödülleri, ev, araba ve seyahat gibi birçok ödül dağıtıldı.

Zeljko Obradovic ile yemek, imzalı Alex de Souza forması, kombine bilet, takımla birlikte deplasmana gitme, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde maç yapma fırsatı ve bunlar gibi ödüller, yapılan çekilişler sonucunda sahiplerini buldu.

WİNWİN’DE DENEYİM ÖDÜLLERİ KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU
“Fenerbahçe WinWin” kampanyasının sona ermesinin ardından kampanya kapsamında çekiliş karşılığı deneyim ödülleri kazanan isimler belli oldu.
Zeljko Obradovic ile yemek, imzalı Alex de Souza forması, kombine bilet, takımla birlikte deplasmana gitme, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde maç yapma fırsatı ve bunlar gibi ödüller, yapılan çekilişler sonucunda sahiplerini buldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 09.05.2019 tarih ve 24951361-255.01.02-E4504 Sayılı izni ile Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin WinWin kampanyasına 1066944 iştirakçi katılmıştır. 23.06.2019 tarihinde yapılan çekilişte deneyim ödüllerini kazanan asil ve yedek talihliler belli olmuştur. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 14.07.2019, yedek talihlilerin en geç 29.07.2019 tarihine kadar 0212 356 74 25 faks numarasına nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:16/1 K:8 Zincirlikuyu/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

WİNWİN KAZANANLAR LİSTESİ 
WinWin kazananlar listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte WinWin çekiliş sonuçları sizlerle... 

Deneyim ödülleri kazananların ASİL LİSTESİ için TIKLAYINIZ.
Deneyim ödülleri kazananların YEDEK LİSTESİ için TIKLAYINIZ

 

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