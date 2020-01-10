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10 Ocak 2020 Cuma 11:37:28 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 11:40:18

Wikipedia açıldı mı? Wikipedia neden kapandı? İşte Bakan Gül'ün Wikipedia açıklaması

Wikipedia açıldı mı? Wikipedia neden kapandı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Wikipedia hakkında açıklamada bulundu. Haberi gören vatandaşlar Wikipedia hakkında araştırma yapmaya başladı. Wikipedia'nın ne zaman ve neden kapatıldığı ve ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Wikipedia açıldı mı? Wikipedia neden kapandı? sorularının yanıtı ve Bakan Gül'ün Wikipedia açıklaması haberimizde yer alıyor...

Wikipedia açıldı mı? Wikipedia neden kapandı? merak ediliyor. Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Wikipedia hakkında açıklamada bulundu. Açıklama sonrası Wikipedia ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Wikipedia'nın ne zaman ve neden kapatıldığı ve ne zaman açılacağı internette araştırılmaya başlandı. Wikipedia açıldı mı? Wikipedia neden kapandı? sorularının yanıtı ve Bakan Gül'ün Wikipedia açıklaması haberimiz içerisinde yer alıyor.

BAKAN GÜL WIKIPEDIA AÇIKLAMASI

Bakan Gül "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır." dedi.

WIKIPEDIA KARARI

26 Aralık 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia’nın Türkiye’de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia’nın erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6’ya karşı 10 oy ile alındı

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?

Son dakika gelen bilgilere göre; AYM kararı sonrası BTK'nın siteyi açacağı belirtiliyor.

WİKİPEDİA NEDEN KAPATILDI?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre, sitenin Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içerikleri kaldırmaması, hatta koruma altına alması nedeniyle engellendi. Türkiye'nin Vikipedi'den dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermemesi üzerine erişim engeli konulduğu söylendi. Türkiye, Wikipedia'dan ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti.  Dört talebin yerine getirilmesi ve içeriklerin kaldırılması durumunda sitenin yeniden erişime açılacağı belirtildi.

Türkiye'nin talep ettiği dört maddenin yerine getirilmesi ile Wikipedia'ya konulan erişim engelinin kaldırılacağı belirtildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında ise şu açıklama çıkıyor:

"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)"

Bu açıklama siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya konulduğunu gösteriyor.

WİKİPEDİA NEDİR?

Kullanıcıları tarafından ortaklaşa bir şekilde içeriklerin hazırlandığı, her dilde yayın yapan ücretsiz bir ansiklopedi ağıdır. Sürekli eklemeler ve değişiklikler yapıldığı için hiçbir zaman tamamlanmayacağı varsayılmaktadır. Kurucusu ise Amerikalı internet girişimcisi Jimmy Wales'dir

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