15 Ocak 2020 Çarşamba 16:47:05 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 17:04:42
Wikipedia açıldı
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince, Wikipedia'ya erişim engeli kaldırıldı kaldırıldı
Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının ardından Ankara 1’nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına yönelik karar aldı. Mahkeme, kararı, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdi.
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