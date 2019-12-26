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26 Aralık 2019 Perşembe 15:21:17 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 15:22:56

Wikipedia açılacak mı? Wikipedia neden yasaklanmıştı?

Wikipedia hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Vatandaşlar Wikipedia açılacak mı? Wikipedia neden yasaklanmıştı? sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Wikipedia ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde..

Wikipedia açılacak mı? Wikipedia neden yasaklanmıştı? gündeme oturan konular arasında yer aldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre, Wikipedia Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içerikleri kaldırmaması, hatta koruma altına alması nedeniyle engellenmişti. Son dakika gelişmesine göre Wikipedia hakkında karar çıktı. Wikipedia açılacak mı? Wikipedia neden yasaklanmıştı? sorularının yanıtı haberimizde..

WIKIPEDİA AÇILACAK MI?

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia’nın Türkiye’de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia’nın erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6’ya karşı 10 oy ile alındı

 

WİKİPEDİA NEDEN KAPATILDI?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre, sitenin Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içerikleri kaldırmaması, hatta koruma altına alması nedeniyle engellendi. Türkiye'nin Vikipedi'den dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermemesi üzerine erişim engeli konulduğu söylendi. Türkiye, Wikipedia'dan ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti.  Dört talebin yerine getirilmesi ve içeriklerin kaldırılması durumunda sitenin yeniden erişime açılacağı belirtildi.

Türkiye'nin talep ettiği dört maddenin yerine getirilmesi ile Wikipedia'ya konulan erişim engelinin kaldırılacağı belirtildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında ise şu açıklama çıkıyor:

"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)"

Bu açıklama siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya konulduğunu gösteriyor.

WİKİPEDİA NEDİR?

Kullanıcıları tarafından ortaklaşa bir şekilde içeriklerin hazırlandığı, her dilde yayın yapan ücretsiz bir ansiklopedi ağıdır. Sürekli eklemeler ve değişiklikler yapıldığı için hiçbir zaman tamamlanmayacağı varsayılmaktadır. Kurucusu ise Amerikalı internet girişimcisi Jimmy Wales'dir

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