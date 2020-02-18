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18 Şubat 2020 Salı 21:05:54 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 21:07:54

Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson'dan "Assange davası siyasi" yorumu

Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson, Assange'ın ABD'ye iadesi için İngiltere'de açılan davaya ilişkin, "Bu, 2010'da ABD hükümeti Wikileaks'i hedef aldığında da Assange'a suikast için çağrı yapıldığında da siyasiydi." dedi.

Wikileaks Baş Editörü Kristinn Hrafnsson, sitenin kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi için İngiltere'de açılan davanın "siyasi" nitelik taşıdığını söyledi.

Hrafnsson, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen basın toplantısında, Assange'ın "siyasi tutsak" olduğunu belirterek, "Bu son derece siyasi bir dava. Bu, 2010'da ABD hükümeti Wikileaks'i hedef aldığında da Assange'a suikast için çağrı yapıldığında da siyasiydi." ifadelerini kullandı.

Hrafnsson, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Wikileaks'i "devlet dışı istihbarat örgütü" diye nitelendirdiğini hatırlattı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Ekvador'a iki kez giderek bu ülkenin liderlerine Assange'ın iadesi karşılığında Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasına olan 10 milyar dolarlık borçlarının silinmesini önerdiğini belirten Hrafnsson, bunların da davanın siyasi niteliğinin kanıtı olduğunu kaydetti.

"GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ SÖZ KONUSU"

Hrafnsson, bunun "sıradan" bir davanın ötesinde gazetecilik mesleğiyle de ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Bu siyasi bir dava ve söz konusu olan sadece 175 sene hapis cezasıyla karşı karşıya olan Assange'ın hayatı değil, aynı zamanda gazeteciliğin geleceği de. Bu, gazeteciliğe yönelik en büyük saldırı." değerlendirmesinde bulundu.

Assange'ı 10 gün önce ziyaret ettiğini dile getiren Hrafnsson, Wikileaks kurucusunun yıllar süren tecridinin sona ermesiyle durumunun iyiye gittiğini ancak "hayatının en önemli davasına saçma koşullar içinde hazırlanmaya çalıştığını" söyledi.

Hrafnsson, Assange'ın tutulduğu Belmarsh Hapishanesi'nde de uzun süre tecritte tutulduğunu anımsatarak, bu süre içinde diğer mahkumların Assange'ın tecridine son verilmesi için hapishane yönetimine dilekçe verdiğini kaydetti. Hrafnsson, mahkumların bu girişiminin, onların dışardakilerden daha fazla "insani yöne" sahip olduğunu gösterdiğini anlattı.

"İADE ANLAŞMASI DENGESİZ"

Assange'ın avukatı Jennifer Robinson da İngiltere'de karıştığı trafik kazasında bir gencin ölümüne yol açan ABD'li diplomat eşinin ABD tarafından İngiltere'ye iade edilmediğini hatırlattı.

Robinson, "Bu, iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının dengesizliğini gösteriyor." dedi.

Müvekkiliyle görüşmekte sıkıntı yaşadığına işaret eden Robinson, iki saatlik görüşme hakkının yarım saatini bekleyerek geçirmek zorunda bırakıldıklarını, bunun da savunmayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Avustralyalı bağımsız milletvekili Andrew Wilkie de Assange'ın ABD'ye iadesi halinde bunun tehlikeli bir emsal oluşturabileceğine dikkat çekti.

Assange davasının "gazeteciliğin geleceği hakkında" olduğuna vurgu yapan Wilkie, "Gazeteciyseniz ve dünyada herhangi bir hükümeti rahatsız edebilecek bir şeyler yaparsanız, bu sizin için bir emsal teşkil edecek ve ilgili ülkeye iade ihtimaliniz güçlenecek." dedi.

Wilkie, Assange'ın Avustralya'ya iadesinin de tehlikeli olacağını belirterek, "Avustralya ile ABD arasındaki iade anlaşması İngiltere ile ABD arasındakine göre daha rahat. İngiltere siyasi iade taleplerini kabul etmezken Avustralya kabul ediyor." diye konuştu.

JAHNSON'A ÇAĞRI

Avustralyalı Liberal Milliyetçi Parti milletvekili George Christensen de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu iade davasını geri çekmesini umduğunu söyledi.

Christensen, "Trump'ın da Johnson'ın da büyük hayranıyım ama daha çok değer verdiğim şey ifade özgürlüğüdür." dedi.

ASSANGE DAVASI

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.

İngiltere'de mahkemenin, casuslukla suçlandığı ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange hakkındaki iade davasının duruşmalarının gelecek hafta başlaması bekleniyor.

AA

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