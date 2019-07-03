Whatsapp çöktü mü? Whatsapp fotoğraf indirmiyor son dakika araştırmaları tüm Whatsapp kullanıcıları tarafından yapılıyor. Popüler mesajlaşma ağı olan WhatsApp'ta dönem dönem yaşanan erişim sorunu gün içerisinde de araştırılan en trend başlıklar arasında yer aldı. Fotoğraf indirme başarısız sorunu ile karşılaşan Whatsapp kulanıcıları, konuyla ilgili internet üzerinden Whatsapp çöktü mü diye araştırma yapmaya başladılar. Whatsapp çöktü mü? işte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp yöneticileri tarafından Whatsapp çöktü mü? sorusuna ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. WhatsApp sorunun bölgesel olarak yaşandığı düşünülüyor.

WHATSAPP NEDİR?

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile mesajlaşma uygulamaları da artmaya başladı. Bunlardan WhatsApp öyle tuttu ki şu anda geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD’de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuş. 2014’ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satıldı.

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

Telefonunuza uygulamayı App Store‘den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play‘e girin) App Store’u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde FREE yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin.

Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz.

Birden çok arkadaşınızla birlikte grup sohbeti yapabilir yada fotoğraf, video, müzik vb. gönderebilirsiniz.