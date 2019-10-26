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26 Ekim 2019 Cumartesi 11:40:54 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:47:36

Washington'un S-400 ısrarı sürüyor: İster gönderin ister imha edin

ABD Dışişleri'nden bir yetkili, Washington yönetiminin Ankara'ya Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini geri göndermeleri konusunda baskıyı sürdürdüğünü söyledi. Bunun nedeni ise bölgede kontrolün tamamen Türkiye'ye geçecek olması. S-400'lerin Türkiye'de çalışmaya başlaması, son dönemde oldu-bitti girişimlerine sahne olan Ege ve Akdeniz konusunda hesapları bozacak.

Washington yönetimi, Ankara ile NATO ülkeleri arasında krize neden olan S-400 hava savunma sistemleri konusunda Türk yetkililere baskı yapmayı sürdürüyor.

Reuters'in haberine göre adı açıklanmayan bir ABD Dışişleri yetkilisi, Washinton'un Ankara'ya, S-400'leri geri göndermesi ya da sistemi işler hale getirmemesi konusunda baskıyı sürdürdüğünü söyledi.

Adı açıklanmayan yetkili, “Türkleri S-400’lerden vazgeçirmek için hala çabalıyoruz. İster kapatsın, ister geri göndersin ya da imha etsin” dedi. Türkiye ile bu konuda görüşmelerin devam ettiğini kaydeden yetkili, “Orta yolu bulmak, uzlaşı sağlamak, çözüm bulmak konusunda görüşüyoruz. Bu konu henüz masadan kalkmış değil” ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili, S-400'ler konusunun Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı'nı da kapsayan daha geniş bir müzakerenin parçası olduğunu vurguladı. Yetkili, "Başkan'ın (Donald Trump) da söylediği gibi, siz ateşi kesin, biz de yaptırımları keselim. Ancak henüz tehlike geçmiş değil" diye konuştu.

'PATRIOT VEREBİLİRİZ'

Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ile henüz çözülememiş diğer konuların üzerinde de çalışıyoruz. CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımları riski de Türklerle yaşadığımız bir dizi sorunun parçası" derken, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin hâlâ Türk hükümetine verilebileceğini belirtti.

Yetkili, Türkiye’nin S-400'leri hiç satın almamış olmasının en ideal seçenek olduğunun altını çizerken, "Bu çizgi aşıldığına göre, artık sorun bunun nasıl soyutlanacağı, ayrı tutulacağı ya da etkisiz hale getirileceği. Ancak bu eskiden olduğundan daha zor" dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçalar Temmuz ayında Ankara'ya sevk edilmeye başlamıştı.

Rus yetkililer, S-400 sevkiyatının tamamlandığını, ayrıca Ankara'yla ikinci parti füze satışı konusunda görüşmelerin de sürdüğünü açıklamıştı.

KONTROL TAMAMEN TÜRKİYE'YE GEÇİYOR!

S-400'lerin Türkiye'de çalışmaya başlaması, son dönemde oldu-bitti girişimlerine sahne olan Ege ve Akdeniz konusunda hesapları bozacak. S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi, düşman hava hedeflerini 600 kilometre uzaklıktan tespit ediyor ve 400 kilometreye kadar da vurabiliyor. İzmir'e ve Hatay'a yerleştirilecek iki adet S-400 sistemi ile Ege ve Doğu Akdeniz adeta 'Türk gölü' haline geliyor. Sistem İzmir'e konulduğunda, gayri askeri statüdeki adalara dahi ileri karakollar kuran Yunanistan'ın işgal planları suya düşecek. S-400 sayesinde Yunanistan'da meydanlardan kalkan tüm uçaklar kalktığı anda tespit edilebilecek ve radara girdiği andan itibaren de sistem hedefe kilitlenebilecek. Yunanistan'dan Türkiye'ye savaş uçakları ya da füzeler üzerinden tehdit algılamaları sıfırlanacak. S-400 sistemi Hatay'a kurulduğunda ise Kıbrıs da dahil Doğu Akdeniz hava sahası Türkiye'nin kontrolüne geçiyor ve doğalgaz kaynaklarının güvenliğinin sağlanmasında Türkiye 'öncü ülke' oluyor. ABD'nin Ortadoğu doğal kaynaklarını transfer edeceği Akdeniz'e açılan Kürt devleti planları suya düşüyor. Ortadoğu masasında Türkiye, bu hamleyle 'oyuncu' sandalyesinden kalkıp bu bölgede kontrolünü eline alarak masada 'lider' konuma geçiyor..

 

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