Warcraft filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Warcraft filmi saat kaçta?

Warcraft filmi konusu ne? Warcraft filmi konusu ne? sorularının yanıtı merak ediliyor. Warcraft filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Duncan Jones'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Warcraft filmi 2016'da vizyona girdi. Filmi daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek iseyenler film hakkında araştırma yapıyor. Warcraft filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

WARCRAFT FİLMİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Warcraft filmi bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

WARCRAFT FİLMİ KONUSU NE?

Orklar ve insanlar arasındaki mücadeleyi konu alan film, büyük bir oyuncu kitlesi bulunan, efsanevi bilgisayar oyunu Warcraft’ın uyarlamasına ait.

Azeroth gezegenindeki insan düzeni tehdit altındadır, nitekim Draenor'da yaşayan orklar, soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Kara Geçit'ten geçerek insanların dünyasına gelmeye başlarlar. İnsanların önderi Anduin Lothar (Travis Fimmel) ve orkların önderi Durotan (Toby Kebbell), her iki halkın geleceğini belirleyecek bir noktaya geleceklerdir.

WARCRAFT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Travis Fimmel,

Toby Kebbell,

Paula Patton.