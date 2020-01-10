  • Bist 100
    118371
  • Dolar
    5,8809
  • Euro
    6,5235
  • Altın
    293,0760
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Fren de işe yaramadı! TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Fren de işe yaramadı!
Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti
Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama! 2 taraftar gözaltına alındı Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama! 2 taraftar gözaltına alındı
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Fren de işe yaramadı, otobüsün altında metrelerce sürüklendiler! TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Fren de işe yaramadı, otobüsün altında metrelerce sürüklendiler!
Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçti Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçti
Deniz Baykal'dan Libya tezkeresi açıklaması: Doğru bir hamle, önceden destek olmalıydık Deniz Baykal'dan Libya tezkeresi açıklaması: Doğru bir hamle, önceden destek olmalıydık
Vedat Muriqi'nin ardından Fenerbahçe'ye bir Kosovalı golcü daha geliyor! Vedat Muriqi'nin ardından Fenerbahçe'ye bir Kosovalı golcü daha geliyor!
Bakan Çavuşoğlu ve Hulusi Akar Rusya'ya gidiyor Bakan Çavuşoğlu ve Hulusi Akar Rusya'ya gidiyor
Warcraft filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Warcraft filmi saat kaçta? Warcraft filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Warcraft filmi saat kaçta?
Kars'ta 9 yaşındaki çocuğun katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Kars'ta 9 yaşındaki çocuğun katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ersun Yanal 6 ismin biletini kesti: Hepsini gönderin gitsin Ersun Yanal 6 ismin biletini kesti: Hepsini gönderin gitsin
Galatasaray'da 1 günde 2 Divan Kurulu Galatasaray'da 1 günde 2 Divan Kurulu
10 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? 10 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu?
Aykut Kocaman, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'un transfer edilmesini istedi Aykut Kocaman, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'un transfer edilmesini istedi
Küresel savunma harcamaları 2019'da 1,8 trilyon doları aştı Küresel savunma harcamaları 2019'da 1,8 trilyon doları aştı
Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret
Ankaragücü transfer yasağını kaldırmak için çalışıyor Ankaragücü transfer yasağını kaldırmak için çalışıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Comolli'ye sert sözler: Onu uyaracağım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Comolli'ye sert sözler: Onu uyaracağım
Doya Doya Moda 10 Ocak kim elendi? Bugün Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda 10 Ocak kim elendi? Bugün Doya Doya Moda kim birinci oldu?
Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'u açıkladı: İlgilendiğimiz doğru Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'u açıkladı: İlgilendiğimiz doğru
6 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 6 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Avustralya'da korkutan uyarı: Kaçabilen kaçsın... Avustralya'da korkutan uyarı: Kaçabilen kaçsın...
Terörün finansmanına ağır darbe: 2 ton esrar ele geçirildi Terörün finansmanına ağır darbe: 2 ton esrar ele geçirildi
PKK'nın belini 'Kıran' operasyon! Hepsi imha edildi PKK'nın belini 'Kıran' operasyon! Hepsi imha edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ocak 2020 Cuma 12:56:48 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 12:58:41

Warcraft filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Warcraft filmi saat kaçta?

Warcraft filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 2016 yılında vizyona giren Warcraft filmini daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Filmin ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Warcraft filmi konusu ne? Warcraft filmi konusu ne? Warcraft filmi saat kaçta? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ABD yapımı Warcraft filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor....

Warcraft filmi konusu ne? Warcraft filmi konusu ne? sorularının yanıtı merak ediliyor. Warcraft filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Duncan Jones'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Warcraft filmi 2016'da vizyona girdi. Filmi daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek iseyenler film hakkında araştırma yapıyor. Warcraft filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

WARCRAFT FİLMİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Warcraft filmi bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

WARCRAFT FİLMİ KONUSU NE?

Orklar ve insanlar arasındaki mücadeleyi konu alan film, büyük bir oyuncu kitlesi bulunan, efsanevi bilgisayar oyunu Warcraft’ın uyarlamasına ait.

Azeroth gezegenindeki insan düzeni tehdit altındadır, nitekim Draenor'da yaşayan orklar, soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Kara Geçit'ten geçerek insanların dünyasına gelmeye başlarlar.  İnsanların önderi Anduin Lothar (Travis Fimmel) ve orkların önderi Durotan (Toby Kebbell), her iki halkın geleceğini belirleyecek bir noktaya geleceklerdir.

WARCRAFT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Travis Fimmel, 

Toby Kebbell, 

Paula Patton.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ