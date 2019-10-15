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15 Ekim 2019 Salı 09:26:46 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 09:30:59

Volkswagen büyük skandal! Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

Terör örgütüne PKK/PYD'yi temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak için tüm hamleleri yaparak bölücü terör örgütüne desteklerini açık açık belli eden Avrupa'da Alman ekonomi gazetesinin yakın çevrelerden edindiği bilgilere göre Alman otomobil firması, ekim ayı başında duyurduğu Manisa’da fabrika açma kararını askıya aldı.

Türkiye’nin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı devam ederken, bölgedeki çıkarlarını gözeten Batılı devletler, harekatı durdurmak için ellerinden geleni yapıyor.

Harekatı durdurmak için yıllardır terör örgütleri için silah yardımı yapan devletler bile, Türkiye’ye silah satışını durduğunu duyurmuştu.

KARAR ŞU AN İÇİN ASKIYA ALINDI

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın yakın çevrelerden edindiği bilgilere göre Alman otomobil firması, ekim ayı başında duyurduğu Manisa’da fabrika açma kararını askıya aldı.

NEDENİ İMAJ ÇALIŞMASI

Handelsblatt, Volkswagen’in üst düzey çalışanlarından edindiğini söylediği duyumlarda, Türkiye’nin harekatının imajlarını olumsuz etkileyeceğinden korktuğu için böyle bir karar aldığını iddia etti.

Sözleşmeye imza atılmaktan vazgeçildiği iddia edilen haberde, "Konu ile ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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