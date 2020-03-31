Virüs zengin fakir dinlemiyor

Devletler, salgını durdurmak için sıkı tedbirler alıyor ancak yüz binlerce insana bulaşan virüs, mevki ve makam ayrımı yapmadan yayılmaya devam ediyor.



Koronavirüs 36 bini aşan ölümle 200 ülkede korku ve paniğe sebep oluyor. Dünya çapında 750.000'den fazla vaka tespit edildi. Ancak virüs, kontrol altına alınabilmiş değil. Aralarında Hollywood aktörü Tom Hanks eşi oyuncu ve şarkıcı Rita Wilson, İngiliz aktör Idris Elba ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun karısı Sophie Gregoire Trudeau'nin de bulunduğu birçok ünlü isme bulaştı. Yayılmaya da devam ediyor, işte şimdiye kadar enfekte olmuş en tanınmış insanlardan bazıları.

SİYASİLER VE EŞLERİ



Prens Charles: Galler Prensi ve İngiliz tahtının vârisinin 25 Mart'taki testi pozitif çıktı. Yetmiş bir yaşındaki Prens'in İskoçya'daki Kraliyet malikânesinde kendini izole ettiği açıklandı.

Carmen Calvo: İspanya hükûmeti başbakan yardımcısı 25 Mart'ta salgına yakalandı.

Abba Kyari: Yetmişli yaşlardaki Nijerya Genelkurmay Başkanı'nın, 24 Mart'ta yapılan virüs testi pozitif çıktı.

Rand Paul: Kentucky'li Cumhuriyetçi, koronavirüs tespit edilen ilk ABD senatörü.

Prens Albert: Monako Prensi Albert II, virüse yakalananlardan. Prens, “sağlığıyla ilgili bir endişe olmadığını” ve Akdeniz'e kıyısı olan bir bölgede çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Michel Barnier: Avrupa Birliği'nin Brexit başmüzakerecisi, salgına yakalandığını duyurdu.

Bento Albuquerque: Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Madenler ve Enerji Bakanı Bento Albuquerque'in enfekte olan ikinci kabine üyesi olduğunu açıkladı.

Augusto Heleno: Brezilya'nın millî güvenlik danışmanı, 18 Mart'ta, herhangi bir semptomu olmasa da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Jeremy Issacharoff: İsrail Dışişleri Bakanı, 17 Mart'ta İsrail'in Almanya Büyükelçisi'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Friedrich Merz: Almanya'nın Hıristiyan Demokrat Birliği'ne liderlik etmek için kampanya yürüten 64 yaşındaki politikacıda, 17 Mart'ta virüs görüldü.

Kozo Tashima: Japonya Futbol Federasyonu Başkanı ve Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı'nın 17 Mart'taki testi pozitif netice verdi.

Nadine Dorries: İngiltere'nin sağlık departmanındaki bakan, 10 Mart'ta test sonucu pozitif çıkan ilk İngiliz oldu.

Peter Dutton: Avustralya İçişleri Bakanı hastanede tecrit altında.

Massoumeh Ebtekar: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, virüsün enfekte olduğu en yüksek hükûmet yetkilisi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi de salgına yakalandı.

Sophie Gregoire Trudeau: 12 Mart'ta Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde virüs tespit edildi. Semptomlarını ise hafif olarak tanımlandı. İkili kendilerini izole etti.

Begona Gomez: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in testinin pozitif çıktığı başbakanlık tarafından açıklandı.

Quim Torra: İspanya'nın Katalonya bölgesinin yerel lideri 16 Mart'ta salgına yakalandı. Kendisini tecrit altına aldı.

Pere Aragones: Katalan Hükûmet Başkan Yardımcısı'nın testi 15 Mart'ta pozitif çıktı.

Irene Montero: İspanyol Bakan 15 Mart'ta, Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias ile tecrit edildi.

Franck Riester: Bu haftanın başlarında Fransız Kültür Bakanı virüse yakalandıktan sonra Paris'teki evine kapandı.

Francis Suarez: ABD'nin Miami şehrinin belediye başkanı 13 Mart'ta Covid-19'a yakalandığını doğruladı.

Fabio Wajngarten: Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun basın sekreteri, Trump ile görüştüğü ABD gezisinden dönüştü pozitif test verdi.

Michal Wos: Polonya Çevre Bakanı 16 Mart'ta bir Tweet atarak kendisine virüs bulaştığını duyurdu.

Oumarou Idani: Burkina Faso'nun Maden Bakanı'nın testleri pozitif çıktı.

Stanislas Ouaro: Burkina Faso Eğitim Bakanı'nın Covid-19 olduğu doğrulandı.

Simeon Sawadogo: Burkina Faso İçişleri Bakanı salgına yakalandı.

Alpha Barry: Burkina Faso Dışişleri Bakanı 20 Mart'ta virüs tespit edildiğini duyurdu.

Boris Johnson: İngiltere Başbakanı'nın 27 Mart'taki testi pozitif çıkınca kendini izole ettiğini söyledi.

Matthew Hancock: İngiltere Sağlık Bakanı Matthew Hancock'ta 27 Mart'ta koronavirüs tespit edildi.

Alister Jack: İskoçya Sekreteri ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kabine üyesinde Covid-19 belirtileri ortaya çıktı.

Kadir Gökmen Öğüt: CHP'nin eski milletvekilinde virüs tespit edildi.

Belit Onay: Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay'ın, testi pozitif çıktı.

ÜNLÜLER



Tom Hanks ve Rita Wilson: Popüler Hollywood çifti 11 Mart'ta enfekte olduklarını açıkladı.

Luis Sepulveda: Kuzey İspanya'da yaşayan kitapları en çok satanlar arasında olan Şilili yazar enfekte olduğunu söyledi.

Olga Kurylenko: Bond filmi Quantum of Solace'da rol alan Fransız aktris, 15 Mart'ta salgına yakalandığını açıkladı.

İdris Elba: İngiliz aktör ve müzisyen 16 Mart'ta, testlerinin pozitif çıktığını ve şu ana kadar hiçbir semptomu olmamasına rağmen kendini izole ettiğini söyledi.

Kristofer Hivju: Game of Thrones'da Tormund'u oynayan 41 yaşındaki aktör vürüse yakalandı. Norveç'te ailesine ait evde tecrit altında.

Daniel Dae Kim: En iyi televizyon dizisi Hawaii Five-0 ile tanınan Güney Koreli-Amerikalı aktör geçtiğimiz perşembe günü, testinin pozitif olduğunu söyledi.

Placido Domingo: İspanyol opera sanatçısı 22 Mart'ta koronavirüs görüldü. Sanatçı, ailesi ile birlikte eve kapandı.

SPORCULAR, TAKIMLAR



Galatasaray: Fatih Terim ve yöneticiler Abdurrahim Albayrak'la Yusuf Günay'da koronavirüs tespit edildi.

FB Basketbol Takımı: Bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanda yapılan testler pozitif çıktı.

Serhat Güler: 25 Mart'ta Türkiye Boks Federasyonu, Serhat Güler ve eğitmen Seyfullah Dumlupınar'ın Londra'dan döndükten sonra yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı.

Rüştü Reçber: Türk futbolunun efsane kalecisi de salgına yakalandı. Hastaneye yatırıldığı, eşi Işıl Reçber tarafından duyuruldu.

James Dolan: Amerikan Basketbol Ligi ekibi New York Knicks'in sahibinde de virüs tespit edildi.

Marco Sportiello: İtalyan futbol takımı Atalanta kalecisi 24 Mart'ta koronavirüs için pozitif test yaptı.

Jason Collins: 2001'den 2014'e kadar 13 Ulusal Basketbol Birliği (NBA) sezonu oynayan ve Brooklyn Nets ile yedi yıl geçiren Collins, salgına yakalandı.

Ottawa Senatörleri: Kimliğini gizleyen bir Ottawa Senatörleri oyuncusu, Kuzey Amerika Ulusal Hokey Ligi'nde bilinen ilk vaka olan yeni koronavirüs için pozitif test verdi. Oyuncunun hafif semptomları olduğu açıklandı.

Rudy Gobert: NBA Utah Jazz basketbol yıldızı, teşhis konulmadan üç gün önce bir etkinlikte mikrofonlara ve ses kayıt cihazlarına alaycı bir şekilde dokununca eleştirilerin hedefi olmuştu.

Deportivo Alaves: İspanyol futbol kulübü, ilk takım kadrosundan üç oyuncu ve yönetici kadrosundan yedi kişinin de olduğu toplam 15 pozitif koronavirüs vakasını doğruladı.

Blaise Matuidi: Juventus ve Fransa orta saha oyuncusu koronavirüs için pozitif test etti. Matuidi'nin kendine tecrit uyguladığı ve herhangi bir belirti göstermediği duyuruldu.

Daniele Rugani: Juventus'un defans oyuncusu pozitif test verdi.

Mikel Arteta: 12 Mart'ta 37 yaşındaki Arsenal menajeri İngiltere Futbol Premier Ligi'nde koronavirüs teşhisi konan ilk kişi oldu.

Callum Hudson-Odoi: Aynı gün, 19 yaşındaki Chelsea kanat oyuncusu da enfekte olduğunu söyledi.

Paulo Dybala: Juventus'un Arjantinli forveti virüse yakalandığını açıkladı.

Donovan Mitchell: Bir başka NBA Utah Jazz oyuncusu da Gobert ile aynı gün Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Brooklyn Nets: NBA takımındaki dört oyuncuda 17 Mart'ta koronavirüs çıktı.

Fernando Gaviria: Kolombiyalı bisikletçi 12 Mart'ta Birleşik Arap Emîrliklerindeki bir etkinlik sırasında yarışırken virüse yakalandığını doğruladı.

Dmitry Strakhov: Strakhov, BAE Tour'da aynı gün virüs teşhisi konan ikinci bisikletçi oldu.

Sampdoria: İtalyan kulübünden beş futbolcu, ekibin doktoruyla birlikte virüse yakalandı.

Dusan Vlahovic: Başka bir Serie A kulübü olan Fiorentina'nın Sırp forvetine de bulaştı.

Marcus Smart: NBA'de vaka sayısı arttığı için birçok oyuncuya test yapıldı. Boston Celtics oyuncusunda da sonuçlar pozitif çıktı.

Marouane Fellaini: Çin Süper Ligi'nde oynayan ünlü isim virüse yakalandığını Instagram'dan duyurdu.

Cameron van der Burgh: Olimpiyat şampiyonu eski yüzücü, iki haftadır yeni tip koronavirüs ile mücadele ettiğini açıkladı.

Jorge Jesus: Flamengo teknik direktörü de salgına yakalandı.

Slavisa Kokeza: Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı'nın testleri pozitif çıktı.

Dominique Blanc: İsviçre Futbol Federasyonunun 70 yaşındaki başkanında da virüs görüldü.

ÖLENLER...



Steven Dick: İngiltere, Budapeşte'deki İngiliz Büyükelçiliği, Misyon Başkan Yardımcısı'nın virüse yakalandıktan sonra öldüğünü açıkladı.



Aytaç Yalman: Eski kara kuvvetleri komutanı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Eşi de salgın yüzünden tedavi altında.

Manu Dibango: Kamerunlu Afro-caz efsanesi 24 Mart'ta Paris'te virüsten öldü.



Antonio Vieira Monteiro: İspanya'nın en büyük bankası olan Portekiz'deki Santander biriminin başkanı ve Portekiz'deki hastalığın ikinci kurbanı 18 Mart'ta can verdi.



Prenses Maria Teresa: İspanya'nın Bourbon-Parma hanedanlığından 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa, virüs kurbanı oldu. Teresa salgından ölen ilk Kraliyet mensubu.



Lorenzo Sanz: Real Madrid'in eski başkanlarından, virüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.



Floyd Cardoz: ABD'nin 3. sezonunun ünlü şefi ve 3. sezonun galibi Top Chef Masters, testi pozitif çıktıktan sonra 25 Mart'ta öldü.

(Türkiye Gazetesi)