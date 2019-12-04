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04 Aralık 2019 Çarşamba 11:47:17 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 11:48:52

Vikings yeni sezon ne zaman? Vikings yeni sezon çıktı mı?

Vikings yeni sezon ne zaman? Vikings yeni sezon çıktı mı? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Vikings izleyicileri yeni sezonu heyecanla bekliyor. 5 sezonu geride bırakan Vikings dizisinde 6. sezon için tarih geçtiğimiz haftalarda yayınlanan fragmanda açıklanmıştı. Vikings yeni sezon ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Vikings yeni sezon ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Vikings izleyicileri "Vikings yeni sezon ne zaman? Vikings yeni sezon çıktı mı?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 5.sezonu geride bırakan Vikings dizisinde 6. sezon heyecanla bekleniyor. Amerikan History kanalı ve dijital yayın servisi Amazon Prime’da yayınlanacak olan Vikings’in son sezonu, İrlanda’nın County Wicklow bölgesinde çekiliyor. Vikings yeni sezon  hakkında merak edilen diğer detaylar haberimizde

VİKİNGS YENİ SEZON NE ZAMAN?

History, Vikings’in 6. ve final sezonu için yayınladığı fragmanda çıkış tarihini 4 Aralık olarak açıkladı. Sadece bir gün sonra, yani 5 Aralık’ta ise Amazon Prime’da yayınlanacak. 

VİKİNGS YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Vikings’in yaratıcısı ve yapımcısı Michael Hirst, daha önce yeni sezona dair yaptığı açıklamada, “Vikingler, tüccar olarak dışarıya açılacaklar” ifadelerini kullanmıştı. Vikinglerin İpek Yolu’na gideceğini ve Ruslarla ticaret yapacağını söyleyen Hirst, izleyicilerin büyük ve beklenmedik olaylarla karşılaşacaklarını belirtmişti.

İzleyiciler ayrıca Rus Vikingler’in ve Novgorod’un yeni karakteri Oleg’in de döneceğini görecek. Final sezonunda Kral Harald’ın yükseleceği, Bjorn'un ise düşeceği teorileri var. Öte yandan dördüncü sezonda diziye veda eden Ragnar Lothbrok'in, serinin final sezonunda geri dönebileceğini iddia eden pek çok söylenti bulunuyor.

VİKİNGS YENİ SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

History, Vikings’in 6. sezonunda toplam 20 bölüm olacak.

VİKİNGS HAKKINDA

Vikings, tarihsel drama türünde bir Kanada-İrlanda ortak yapımı televizyon dizisi. Yazarlığını ve yapımcılığını Michael Hirst'in yaptığı dizi History kanalında yayınlanmaktadır. ABD ve Kanada'da 3 Mart 2013 günü yayına başlamıştır.

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