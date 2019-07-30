Vesayet odaklarının AK Parti'yi kapatma davasının 11. yılı

Balgat'taki Başsavcılık binası önünde toplanan ve aralarında Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ile Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir'in de bulunduğu partililer adına Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ömer Cihat Mert açıklama yaptı.

Mert, AK Parti'nin demokrasi mücadelesinde aştığı sayısız engellerden biri olan kapatma davasının 30 Temmuz 2008'de Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandığını hatırlattı. AK Parti hakkında karalama kampanyası yapanların en önemli argümanının laiklik olduğunu ifade eden Mert, "Ancak süreç göstermiştir ki 'Karanlığa kapalı, aydınlığa açık' sloganıyla yola çıkan partimiz, ülkemiz için her zaman aydınlığın öncüsü olmaya devam etmiştir." ifadesini kullandı.

Mert, AK Parti'nin, üniversitelerdeki başörtüsü sorunu ve katsayı problemi gibi hususları çözme girişimlerinin laikliğe karşı gibi aksettirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kapatma davası, 367 garabeti ve daha birçok örnekte görülmüştür ki demokrasiye bu müdahaleleri yapmaya çalışanların derdi, Türkiye'nin toplumsal huzuru ya da daha müreffeh bir geleceğe ulaşması değil, sözde seçkin bir zümrenin görünmeyen iktidarının devam etmesiydi. Milletin değerlerinden uzak, bu toprakların özüne yabancı, millete rağmen kendini asıl zanneden grupların değil milli iradenin üstün geleceğini her fırsatta savunan ve bu minvalde hareket eden AK Parti, milletin gücü ve desteği ile kurulduğu günden bugüne karşılaştığı bütün bu vesayetçi müdahalelerin üstesinden gelmiştir."

AA