Verilen süre tamam

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) düzenlenen toplantıda, Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

42 TACİZ VE İHLAL

Mutabakat çerçevesinde PKK/YPG’li teröristlerin çekilme sürecinin yakından takip edildiğini ve 136 aracın çıkış yaptığını belirten Binbaşı Aktop, TSK’nın her türlü emniyet tedbirini alarak termal kameralarla, İHA'larla, gece-gündüz keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. TSK’nın mutabakata tam olarak uyarken teröristlerin 42 taciz/ihlal gerçekleştirdiğini açıklayan Aktop, “Taciz/ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar anlık olarak ABD'li muhataplarımızla paylaşılmaktadır” dedi. 160 yerleşim yeri, 2 bin 200 kilometrekare alanın kontrol altına alındığı harekâtta 775 terörist, 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

KALANLAR TEMİZLENECEK

Sürenin uzatılmasına dair bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirten askeri kaynaklar, “Saat 22.00'den (dün gece) sonra alandaki mayınların, EYP'lerin temizlenmesi, tünellerin tespit edilmesine yönelik alan kontrolüne devam edeceğiz. Terörist unsurlarla karşılaşılırsa bunlar da etkisiz hale getirilecek” dedi. Teröristlerin ağır silahlarının toplanmasına yönelik Washington’la koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü açıklayan yetkililer, ABD askerlerinin nerede kalacağına yönelik bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.