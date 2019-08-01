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01 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:03:20

Verdiğin sözü tut diyemedi! İşçiler ve aileleri umurlarında değil

CHP’li belediyelerde işçi kıyımları tam gaz devam ederken, verdiği namus sözünü unutan Kılıçdaroğlu, Türk-İş’i ziyaret ederek şov yapmaya kalktı. Sendika başkanı Atalay’ın emekçiler için tek kelime dahi etmemesi büyük tepki topladı.

31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri’nden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meydan meydan dolaşıp “Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım” dedi.

FİYASKOYLA SONUÇLANDI

CHP’li belediye başkanları, göreve başlamalarının hemen ardından, akrabalara ve parti üyelerine kadro açmak için binlerce işçiyi kapının önüne koydu. Aileleriyle birlikte on binlerce kişi mağdur edildi. Ramazan Bayramı’nı çok zor şartlarda geçiren emekçiler, Kurban Bayramı’na da beş parasız ve işsiz olarak girecek. Bu manzara karşısında işçiler kara kara düşünürken CHP lideri, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Yandaş ve akraba kadrolaşması nedeniyle işlerinden olan binlerce emekçi gözle görüşmeyi takip etti. İşçilerin umudu, Türk-İş Başkanı Atalay’ın haklarını savunacağı yönündeydi. Mağdurlar ve  aileleri, Atalay’ın Kılıçdaroğlu’nun yüzüne karşı “Arkadaşlarımız işlerine geri dönsün” ifadelerini kullanmasını bekledi. Ancak ikilinin görüşmesi tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. İşçileri hayal kırıklığına uğratan Atalay, on binlerce mağdurun perişanlığını gündeme bile getirmedi.

SULANDIRMA TAKTİĞİ

Kılıçdaroğlu’na işçi kıyımlarıyla ilgili tek bir kelime dahi etmeyerek sendikal rezalete imza atan Atalay büyük tepki topladı. Emekçileri kapının önüne koyan Kılıçdaroğlu’na, “Ne yüzle geldin” diye sorulmamasından aldığı cesaretle şov yapmaya kalktı. Verdiği namus sözünü kısa sürede unutan Kılıçdaroğlu bu durumu fırsata çevirerek 'etik' kahramanlığına soyundu.  'Emekçi dostu' rolüne bürünen genel başkan, kıyımın CHP'li belediyelerdeki partizan kadrolaşmanın sonucu olduğunu gözlerden kaçırmak için her yola başvurdu. Emekçilere sırt çeviren, randevu bile vermeyen Kılıçdaroğlu, siyasi etik yasasını gündeme getirerek sulandırma taktiğini kullandı.

İŞÇİLERİN TÜRK-İŞ İSYANI

CHP’li belediyelerde, yerel seçimlerin hemen ardından başlayan işçi kıyımı aralıksız devam ediyor. Boşaltılan kadrolara belediye başkanlarının yakın çevresindeki isimler dudak uçuklatan maaşlarda atanırken, CHP’li kontenjanında da birçok isme ‘kıyak’ geçiliyor.  Emekçilere sendika değiştirme baskısı ise artık tahammül edilmeyecek hale geldi. Türk-İş Başkanı Atalay’dan bekledikleri desteği görememekten şikayet eden emekçiler, adeta isyan etti. Atalay’a seslenen işçiler, “Böyle bir zamanda hakkımızı aramayacaklarsa sendika ne işe yarar” ifadeleriyle tepkilerini ortaya koydu.

EŞİNİN YEĞENİ ÖZEL KALEMİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “liyakat” palavraları lafta kaldı. CHP'li başkanlar, belediyeleri akrabaları için gelir kapısına çevirdi. Son skandal, Samsun'un CHP'li Atakum Belediyesi'nde yaşandı. Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin eşinin yeğeni Merve Selin Cengiz’i, 20 Nisan’da özel kalem müdürü olarak atadığı ortaya çıktı.

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