Vekillerle istişare

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin ardından parti genel merkezinde, milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Programa, AK Parti'nin Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve Edirne'den 60 milletvekili katıldı. Toplantı yaklaşık 3.5 sürdü. Toplantıda, bakanlar, parti yöneticileri ve MYK üyeleri de yer aldı.

SONUÇLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Dünkü toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçlarıyla Meclis çalışmalarının değerlendirildiği bildirildi. Erdoğan'ın, milletvekilleriyle bir araya gelmeye devam edeceği ve 6 grup halinde tüm milletvekillerinin değerlendirmelerini dinleyeceği belirtildi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, toplantı öncesi parti genel merkezi önünde habercilerin sorularını cevapladı. Bostancı, “Aslında biz seçim döneminde grup toplantıları yapamadık, epey bir süre. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız milletvekillerimizle bir araya gelememişti. Geçmiş dönemlerde sık sık milletvekilleriyle kahvaltılı toplantılar düzenlendi. Buradaki toplantı, bu bağlamda yapılan bir toplantı. Yine küçük gruplar halinde bir araya gelinecek ve genel başkanımız milletvekillerinin değerlendirmelerini dinleyecek” dedi.

'YANLIŞ ANLAŞILIYOR'

AK Parti yöneticilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 'sistem revize edilecek' açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ve abartıldığını söyleyen Bostancı, “Sisteme ilişkin 'revizyon' kelimesi biraz yanlış kullanılıyor. Kastedilen değerlendirmedir. Yoksa sisteme ilişkin değerlendirmelerin verileri görülmeden afakî bir takım sonuçları şimdiden söylemenin manası şu; bu sadece bir değerlendirme, sistemin 1 yıllık uygulamasına ilişkin bir değerlendirme. Bu değerlendirmeyi 2'nci yılda yapar, bunu 3'üncü yılda yapar, her yıl yapabilir, 4 yılda bir yapabilir. Dolayısıyla mesele uygulamanın değerlendirilmesidir” diye konuştu.

NASREDDİN HOCA MESAJI

Başkan Erdoğan, 5 Temmuz Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, “Asırları aşan hiciv ve söz ustası Nasreddin Hoca, her zaman milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olmuş, yüksek dehasının ürünü fıkraları, nasihatleri ve hikayeleriyle, bugünün nesillerine de ışık tutmuştur” dedi.

Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle yaptığı görüşmenin ardından Kabine'yi Külliye'de topladı.

ÜÇLÜ SURİYE ZİRVESİ TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Başkan Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle buluşmasının ardından Kabine'yi Külliye'de topladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta gerçekleştirdiği G20 zirvesinde yoğun temasları oldu. O görüşmelerin önemli neticilerinden bir tanesi olarak ağustos ayı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Rusya Federasyonu ve İran'ın katılacağı üçlü zirve gerçekleştirilecek” dedi. Kabine toplantısında yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili detaylı sunum yapıldığını da kaydeden Sözcü Kalın, “Türkiye'de mevcut olan yerli ve yabancı yatırımcıların bundan sonra uluslararası sermayenin Türkiye'ye çekilmesiyle ilgili yapılan detaylı çalışmalar Kabine'ye sunuldu” dedi.