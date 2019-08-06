Ve Yavuz sondaja başladı

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TUSAŞ stajyer mühendis alacak TUSAŞ stajyer mühendis alacak
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
Rusya askeri haberleşme uydusunu uzaya gönderdi Rusya askeri haberleşme uydusunu uzaya gönderdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Seyahat için ocak-mart döneminde 7 milyar lira harcandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Seyahat için ocak-mart döneminde 7 milyar lira harcandı
Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri yarın başlıyor! Sağlık Bakanlığı personel alım tercih sayfası Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri yarın başlıyor! Sağlık Bakanlığı personel alım tercih sayfası
Mehmet Ali Erbil sevenlerine müjdeli haberi verdi! Sahnelere geri dönüyor Mehmet Ali Erbil sevenlerine müjdeli haberi verdi! Sahnelere geri dönüyor
Çorum'da ölen kardeşinin adını 9 yıldır tarlaya yazıyor Çorum'da ölen kardeşinin adını 9 yıldır tarlaya yazıyor
Dünya Türk kahvesini sanatla keşfedecek Dünya Türk kahvesini sanatla keşfedecek
MSB: ABD heyetiyle bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır MSB: ABD heyetiyle bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır
Google, üretimde geri dönüştürülmüş maddeleri kullanacak Google, üretimde geri dönüştürülmüş maddeleri kullanacak
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
Yeniyaylacık'ta milyonlarca yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor Yeniyaylacık'ta milyonlarca yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor
İstanbul'da kendisini uyaran otel çalışanına sinirlendi, defalarca bıçakladı İstanbul'da kendisini uyaran otel çalışanına sinirlendi, defalarca bıçakladı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
HDP'li başkan Selçuk Mızraklı, belediyeyi PKK kampına çevirdi! HDP'li başkan Selçuk Mızraklı, belediyeyi PKK kampına çevirdi!
Adıyaman'da ay çekirdeği yüklü kamyon yandı Adıyaman'da ay çekirdeği yüklü kamyon yandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hac arınmaktır, bağışlanmaktır Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hac arınmaktır, bağışlanmaktır
Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı
146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu 146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu
Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi
Karadeniz'deki iklim değişikliği eylem planı için harekete geçiliyor Karadeniz'deki iklim değişikliği eylem planı için harekete geçiliyor
Rize'de denize düşen Gürcistan uyruklu kişi boğuldu Rize'de denize düşen Gürcistan uyruklu kişi boğuldu
Polonya Bisiklet Turu'nda trajik kaza! Belçikalı bisikletçi Lambrecht, hayatını kaybetti Polonya Bisiklet Turu'nda trajik kaza! Belçikalı bisikletçi Lambrecht, hayatını kaybetti
Piyasa güne artı rezervle başladı Piyasa güne artı rezervle başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 09:24:12 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 09:27:48

Ve Yavuz sondaja başladı

Doğu Akdeniz’de 4 gemiyle sondaj ve sismik arama yapan Türkiye, çalışmalara hız verdi. Yavuz Sondaj Gemisi Karpaz’da çalışmaya başladı. Fatih Sondaj Gemisi de deniz seviyesinden 5 bin metre derine indi. Önümüzdeki günlerde Oruç Reis de bölgeye gidiyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetleri son sürat devam ediyor. Yavuz Sondaj Gemisi, Karpaz açıklarında çalışmaya başladı. Gemi, bölgede 3 hafta çalışacak. Fatih Sondaj Gemisi ise Kıbrıs'ın batısındaki parsellerde oldukça mesafe kat etmiş durumda. Birkaç hafta daha mevcut güzergahında sondaj faaliyetini sürdürecek olan Fatih Sondaj Gemisi, şu anda deniz seviyesinden itibaren yaklaşık 5 bin metre indi. Önümüzdeki günlerde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz'e geçerek Barbaros'a sismik araştırmalar konusunda destek olacak. Bölgede görev yapan sondaj ve araştırma gemilerinin korumasını ise Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üstleniyor. Sondaj gemilerinin güvenliği, savaş gemileriyle birlikte denizaltılar, İHA'lar ve savaş uçaklarıyla sağlanıyor. TSK, sondaj ve sismik araştırma gemilerini 7 gün 24 saat koruyor.
 
GEMİDEN DÜNYAYA MESAJ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının keşfi ve çıkarılmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları yerinde denetlemek üzere bugün sahada incelemelerde bulunacak. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den vazgeçmeyeceğine yönelik kararlılığına vurgu yapmak üzere çıkacağı Yavuz sondaj gemisinden tüm dünyaya mesaj verecek.
 
Bakan Dönmez bölgedeki çalışmalar hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı bir değerlendirmede, "Barbaros sismik araştırma gemimiz öteden beri zaten yine adanın etrafında sismik çalışmalarına devam ediyor. MTA'ya ait Oruç Reis sismik arama gemimiz Karadeniz ve Marmara'daki görevlerini tamamladıktan sonra o da en kısa süre içerisinde yine Akdeniz'de sismik araştırmalarına devam edecek" demişti.
 
FRANSA'YA GİDECEKLER

Öte yandan kasımda Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenecek 20. Gençlik ve Akdeniz Oturumları'na Türkiye'den çok sayıda dernek ve kurum katılarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den vazgeçmeyeceğini burada da anlatacak. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz ile ilgili hadsiz açıklamalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de söz söyleme hakkı olanlar konuşabilir. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de söz söyleme hakkı nereden çıktı? Doğu Akdeniz'e kıyıdaş mı? O kendine göre gelin güvey oluyor. Böyle bir şey yok" sözleriyle gereken cevabı vermişti.
 
Şimdi ise Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde 18-20 Kasım tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan oturuma katılacak olan Türk gençleri Macron'a gereken cevapları kendi evinde verecek. Oturumda Akdeniz'deki tüm ülkelerin temsilcileri bir araya gelecek. Toplantının en önemli gündemi de Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları olacak.
 
(Sabah)

PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 2019 Ağustos ayı kira zam oranları belli oldu
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
CHP'de Kılıçdaroğlu diktasına isyan! Sav fitili ateşledi
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
Türkiye'den Asya hamlesi! Kirli oyunu bozacak açılım...
İzmir'de FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! "Eyvah..."
Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı
Sosyal medyanın da haramları mı var?
Mutfağın da kraliçesi! Paylaşımına beğeni yağdı
Emekliye 1.000 TL
Real Madrid, Eljif Elmas'a talip oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke'de
Zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı
ABD, Çin'i 'döviz manipülatörü' ilan etti! Büyük kayıp sonrası flaş hamle
Ensesinde hissetti! Bakın ne çıktı...
Bakayoko harekatı
CİMER'den kamu spotu
Kadıköy’de Samba zamanı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ