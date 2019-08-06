Ve Yavuz sondaja başladı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetleri son sürat devam ediyor. Yavuz Sondaj Gemisi, Karpaz açıklarında çalışmaya başladı. Gemi, bölgede 3 hafta çalışacak. Fatih Sondaj Gemisi ise Kıbrıs'ın batısındaki parsellerde oldukça mesafe kat etmiş durumda. Birkaç hafta daha mevcut güzergahında sondaj faaliyetini sürdürecek olan Fatih Sondaj Gemisi, şu anda deniz seviyesinden itibaren yaklaşık 5 bin metre indi. Önümüzdeki günlerde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz'e geçerek Barbaros'a sismik araştırmalar konusunda destek olacak. Bölgede görev yapan sondaj ve araştırma gemilerinin korumasını ise Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üstleniyor. Sondaj gemilerinin güvenliği, savaş gemileriyle birlikte denizaltılar, İHA'lar ve savaş uçaklarıyla sağlanıyor. TSK, sondaj ve sismik araştırma gemilerini 7 gün 24 saat koruyor.



GEMİDEN DÜNYAYA MESAJ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının keşfi ve çıkarılmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları yerinde denetlemek üzere bugün sahada incelemelerde bulunacak. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den vazgeçmeyeceğine yönelik kararlılığına vurgu yapmak üzere çıkacağı Yavuz sondaj gemisinden tüm dünyaya mesaj verecek.



Bakan Dönmez bölgedeki çalışmalar hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı bir değerlendirmede, "Barbaros sismik araştırma gemimiz öteden beri zaten yine adanın etrafında sismik çalışmalarına devam ediyor. MTA'ya ait Oruç Reis sismik arama gemimiz Karadeniz ve Marmara'daki görevlerini tamamladıktan sonra o da en kısa süre içerisinde yine Akdeniz'de sismik araştırmalarına devam edecek" demişti.



FRANSA'YA GİDECEKLER



Öte yandan kasımda Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenecek 20. Gençlik ve Akdeniz Oturumları'na Türkiye'den çok sayıda dernek ve kurum katılarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den vazgeçmeyeceğini burada da anlatacak. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz ile ilgili hadsiz açıklamalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de söz söyleme hakkı olanlar konuşabilir. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de söz söyleme hakkı nereden çıktı? Doğu Akdeniz'e kıyıdaş mı? O kendine göre gelin güvey oluyor. Böyle bir şey yok" sözleriyle gereken cevabı vermişti.



Şimdi ise Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde 18-20 Kasım tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan oturuma katılacak olan Türk gençleri Macron'a gereken cevapları kendi evinde verecek. Oturumda Akdeniz'deki tüm ülkelerin temsilcileri bir araya gelecek. Toplantının en önemli gündemi de Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları olacak.



(Sabah)