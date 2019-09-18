Ve kılıçlar çekildi! İnce cephesi belgeyi yayınladı

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeniden aday olacağını ilan etmişti. Geçen hafta Haber Türk’te Didem Aslan’ın programına konuk olan İnce, 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili “Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı” ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce’nin bu çıkışına Ekrem İmamoğlu cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. İmamoğlu’nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan isim olan Necati Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var” ifadelerini kullandı.

Özkan, Ekrem İmamoğlu’nun İBB adaylığı sürecinde en yakınındaki isimlerdendi. İmamoğlu’nun seçim kampanyasını o yürüttü. Özkan’ın mesajı İmamoğlu’nun İnce’ye yanıtı olarak değerlendirildi ve parti içinde “hizipcilik” tarışması başladı.

Peki Ekrem İmamoğlu adına konuşabilecek derecede kendisini yetkili göre Necati Özkan’a Muharrem İnce cephesinden ne yanıt geldi?

Özkan’ın “Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var” mesajına “Muharrem İnce Destek” adındaki Twitter hesabından belgeli bir yanıt geldi.

İnce’nin sosyal medya faaliyetini yürüten bu hesap, Özkan’ın alacakları için CHP’ye dava açtığını iddia etti ve bir belge paylaştı.

“Herkesin bir ‘öykü’sü vardır cancağzım:) Para İçin mekana dava açıp mekana sahip belirlediğini zannetmek gibi!” mesajıyla paylaşılan söz konusu belgede, Özkan’ın sahibi olduğu “Öykü Reklam Hizmetleri A.Ş” adına CHP’ye 832 bin 500 TL’lik dava açıldığı görülüyor.

(Haber 7)