Vatandaştan S-400’e onay

Araştırmaya katılanların yüzde 77.5’i, “Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini almasını destekliyor musunuz” sorusuna “evet” cevabını verdi. Karşı olanların oranı ise yüzde 22.5 oldu. Türkiye’nin S-400 savunma sistemleriyle NATO arasında bir tercihe zorlanması durumunda, ankete katılanların yüzde 79’u NATO’dan çıkılmasından ve savunma sistemlerinin korunmasından yana bir tutum sergiledi. Bu arada, araştırmaya katılanların yüzde 75.5’i, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramaya devam etmesi gerektiğini belirtti.