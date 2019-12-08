  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,9320
İstanbul
8 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Geçen sene Alman Milli Takımı'nı bırakmıştı! Nedeni belli oldu Geçen sene Alman Milli Takımı'nı bırakmıştı! Nedeni belli oldu
Sivasspor'dan tarihi rekor Sivasspor'dan tarihi rekor
Yunanistan Parlamentosunda İslam'a hakaret! Yunanistan Parlamentosunda İslam'a hakaret!
EYT son durum nedir? 8 Aralık EYT son dakika haberleri EYT son durum nedir? 8 Aralık EYT son dakika haberleri
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Atomu parçalayabilirler ama Türkiyeyi parçalayamazlar Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Atomu parçalayabilirler ama Türkiyeyi parçalayamazlar
Doğu Akdeniz’de bundan sonra ne yapılmalı Doğu Akdeniz’de bundan sonra ne yapılmalı
İşte Mustafa Kemal'in Çin’de yayımlanan ilk biyografisi... İşte Mustafa Kemal'in Çin’de yayımlanan ilk biyografisi...
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi?
Irak'ta 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı Irak'ta 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı
Ruhani: Yeni yılın bütçesi yaptırımlarla mücadeleyi esas alacak Ruhani: Yeni yılın bütçesi yaptırımlarla mücadeleyi esas alacak
Başkan Erdoğan: Bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz Başkan Erdoğan: Bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz
Muz yenince yenisiyle ikame edildi! Duvara bantlanmış muz çalışmasını artık polis koruyor Muz yenince yenisiyle ikame edildi! Duvara bantlanmış muz çalışmasını artık polis koruyor
Rusya'dan NATO'ya zeytin dalı: İş birliğine hazırız Rusya'dan NATO'ya zeytin dalı: İş birliğine hazırız
2 firar, 1 isyan! Ceren'in katilinin raporu ortaya çıktı: Suç işlemeye meyilli! 2 firar, 1 isyan! Ceren'in katilinin raporu ortaya çıktı: Suç işlemeye meyilli!
Burayı çok sevdiler! Uçmadan ülkelerine dönmüyorlar... Burayı çok sevdiler! Uçmadan ülkelerine dönmüyorlar...
Pendik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı Pendik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
Manisa'da domuz avı kanlı bitti Manisa'da domuz avı kanlı bitti
Okul ne zaman kapanacak? 2019 ve 2020 15 tatili ne zaman? Okul ne zaman kapanacak? 2019 ve 2020 15 tatili ne zaman?
Başkan Erdoğan'ın 'Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu' sözleri sonrası talep patladı! Başkan Erdoğan'ın 'Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu' sözleri sonrası talep patladı!
Yusuf Yazıcı: Ailemi de kendimi de üzdüm Yusuf Yazıcı: Ailemi de kendimi de üzdüm
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar: Benimle ilgili konuşma Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar: Benimle ilgili konuşma
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Genk maçını yönetecek Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Genk maçını yönetecek
VakıfBank dünya üçüncüsü oldu VakıfBank dünya üçüncüsü oldu
4 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı 4 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Aralık 2019 Pazar 15:42:23 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 15:44:50

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Atomu parçalayabilirler ama Türkiyeyi parçalayamazlar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'yi bölme girişimlerinin sonuç vermeyeceğini söyledi. Perinçek, "Atomu parçalayabilirler ama Türkiyeyi parçalayamazlar" dedi.

Doğu Perinçek, partisinin İzmir Kordon Otel'de düzenlediği Üretim Devrimi Kurultayı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik çirkin yayın yapan Alman devlet televizyonu ARD'ye tepki gösterdi.      

Perinçek, "Buradan Alman devletini, Atatürk'ü suçlayan, Türkiye'yi suçlayan, Türk devrimini ve Cumhuriyeti'ni suçlayan, Türkiye'yi bölme girişimlerini kınıyoruz. Bunların boşuna olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi  bölemediler. Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar." diye konuştu.      

Türkiye'nin PKK konusunda Suriye ile iş birliğine gitmesi gerektiğini savunan Perinçek, "Barış Pınarı Harekatı çok doğru yerinde bir karardı. Bunu yarım bırakmamak lazım. PKK'yı imha etme fırsatını değerlendirmemiz lazım. Kandile beyaz bayrak çektirebiliriz. O koşulları yakaladık. Suriye ile iş birliği yapıldığı zaman PKK direnemez ve Kandil hemen beyaz bayrak çeker." ifadelerini kullandı.      

Perinçek kadına şiddet konusundaki soruya ise şu yanıtı verdi:      

"Türkiye'de özellikle son on gündür kadın cinayetleri konusunda acayip bir kampanya var. Ülkede 'kadınlar kesiliyor' gibi bir algı yaratılıyor. Oysa Batı ülkelerine de kadına yönelik taciz, tecavüz, cinayet olayları yaşanıyor. Her türlü çürüme, yozlaşma var. Türkiye'nin imajı Amerika tarafından dayatılıyor. Türkiye'de 'mor zehirlenme' var. Bizim kendi partimiz içerisinde de bana kızanlar, eleştiren var ama Türkiye'de 'mor zehirlenme' var. Amerikancı darbeciler, 'mor zehirlenmeleri' getirdi. Türk kadının özlemlerinden kopuk hareketler bunlar. Türk kadını, erkekle eşit olmak istiyor. Oysa Batı'dan ithal edilen, Batı kadının sorunlarını getirip Türk kadınına empoze ediyorlar."      

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ