Vatan haini kral benim şovu yapmış
MİT TIR’larını durduran FETÖ’cü eski savcı Kavalcıoğlu’nun görevlilere, “Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz” dediği ortaya çıktı.
MİT TIR’ları ihaneti davasına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçeli kararında, sanıkların olay sırasındaki hareketlerine ve sürece ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi. Gerekçeli karara bazı MİT mensuplarının tanık olarak alınan ifadeleri de girdi. Hatay Kırıkhan’da durdurulmasın yer alan ve FETÖ üyeliği nedeniyle 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan eski Kırıkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu’nun skandal sözler sarf ettiği ortaya çıktı. Kavalcıoğlu’nun, TIR’ı hareket ettiren ve kendisine karşı koymaya çalışan görevlilere, “Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz” ifadelerini kullandığı gerekçeli kararda yer aldı.
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