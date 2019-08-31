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31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:24:20

Vatan Caddesi'nde coşkulu kutlama

İstanbul Valiliği’nce 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü dolayısıyla, Vatan Caddesi’nde resmi geçit töreni düzenlendi.

Başkan Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından tören, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasındaki karma bando eşliğinde, yaya ve motorize birlik ve ekiplerin geçişiyle yapıldı. Bu arada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören alanının çevresindeki binalara dev Türk bayrakları asıldı. Vatandaşlar da geçit törenine yoğun ilgi gösterdi.

KORDON’DA TÖREN

İzmir’deki törenler Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Askeri birlikler resmi geçit için 1. Kordon’da tertiplendi. Vatandaşlar kordon boyunca ellerinde bayraklarla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu.

KiLiS’TE SAYGI DURUŞU

Kilis’teki kutlamalarda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na vatandaşlar da katıldı. Belediye temizlik işçisinin selam duruşu takdirle karşılandı.

MOTOSİKLET KORTEJİ

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, oluşturdukları kortejle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş yaptı.

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