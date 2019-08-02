Varlık barışı başvuru süreci başladı! Varlık barışı başvuru formu

Varlık barışı başvuru süreci gündeme oturan konular arasında yerini aldı. Varlık barışını bekleyen vatandaşlar başvuru süreci ile ilgili araştırmalar yapıyor. Varlık barışı başvuruları ne zaman yapılacak? Varlık barışı başvuruları nasıl yapılacak? sorularının yanıtı arama motorlarında aratılıyor. Vatandaşların heyecanla beklediği varlık barışı başvuru süreci başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği Resmi Gazete'de yer aldı. Varlık Barışı ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılacak. Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilecek.

VARLIK BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici 90 ıncı madde hükümleri çerçevesinde, 31 Aralık 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

VARLIK BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bu bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek.

Varlıkların, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmuyor.

Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 19/7/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar, form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecek.

Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

TÜRKİYE'DE BULUNAN VARLIKLAR

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 31 Aralık'a kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan ve elektronik ortamda beyan edilebilecek.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 1 oranında vergi tarh edilecek. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

Bildirilen varlıklar, altın ve taşınmazsa rayiç bedeliyle, dövizse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla, hisse senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle değerlendirilecek. Bildirim veya beyanlarda, söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.