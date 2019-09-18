Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritasını, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini açıkladıklarını söyledi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi, 11.Kalkınma Planı doğrultusunda hazırladık. Bildiğiniz üzere, planın odağında sanayi ve teknoloji bulunuyor. Bu noktada biz de, 2023’e giden yolda oldukça somut hedefler belirledik. Peki bunlar neler? Milli gelirde imalat sanayinin payını artırmak istiyoruz. Son 10 senede ortalama yüzde 16,5 olan bu payı, 2023 yılında yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için, sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Tabi bu ihracatın, teknoloji yoğunluğunun artması da üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Bu kapsamda imalat sanayi ihracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50’ye çıkarmayı arzuluyoruz. Daha rekabetçi ve yüksek katma değerli üretime giden yol, Ar-Ge’ye yapılan harcamalardan geçiyor.

LİSTEYE 23 FİRMAYI SOKMAK İSTİYORUZ

Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye çıkaracağız. Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, ülkemizden 23 firmayı sokmak istiyoruz. Biliyorsunuz teknolojik dönüşümün temel sürükleyicisi beşeri sermaye. Buradan hareketle, yazılım alanında yetenek havuzumuzu genişletip, en az 500 bin yazılımcımız olsun istiyoruz.

İşin yatırım boyutunu da ayrıca önemsiyoruz. 2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz. Yeni teknolojilerle birlikte akıllı ürün ve hizmetler, piyasada baskın olmaya başladı. Bu noktada Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz.

Tabi bunları yapacak yenilikçi, fırsatları en iyi şekilde değerlendiren girişimcilere ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere Unicorn deniliyor.

EN AZ 10 TURCORN HEDEFİMİZ VAR

Dünya’da 300’e yakın unicorn bulunuyor. Ülkemizden de unicornlar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin, hatta bunlara da Turcorn denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var. Son olarak da kurumsallaşmayla ilgili hedefimize değinmek istiyorum.

Sanayici, girişimci ve araştırmacılara paydaş-odaklı bir yaklaşımla tek noktadan destek sunacak, onların ilk muhatabı olacağız. Bunun için Bakanlığımız bünyesinde yeni mekanizmalar kurgulayıp, verimliliği artıracağız.

Bahsettiğim hedeflere ulaşmak için sanayi stratejimizde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirledik. İlk bileşenimiz Yüksek Teknoloji ve İnovasyon. Burada amaç ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirmek. İkinci bileşen olan Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesiyle, teknoloji odaklı sanayileşme için somut adımlar atacağız.

Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla, fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz.

Beşeri Sermaye’nin Dönüşümü ve Altyapı Alanında hayata geçireceğimiz politikalar, başarıya giden yolun hızlandırıcıları olacak. Detaylara girmeden önce, bu stratejinin bel kemiği olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına özel bir parantez açmak istiyorum.

11. Kalkınma Planında da yer bulan bu program, yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimini amaçlıyor. Bunun için odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz.

Bu kapsamda Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, pazarlama ve ihracat süreçlerini uçtan uca yönetecek alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik edeceğiz. Programla destekleyeceğimiz yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak.

Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumunda, proje bazlı teşvik sistemini devreye sokacağız. Yatırımlara sunulacak destek paketinde, belirleyici ölçütlerden biri projenin katma değeri olacak. Tüm süreci tek pencereden yöneteceğiz. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi mekanizması çalışabilecek. Böylelikle üretimde dışa bağımlılığı azaltıp, cari açığı kalıcı olarak düşürecek ve küresel rekabette elimizi güçlendireceğiz.

Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başlıyoruz. Ürün listemiz bugün itibarıyla Resmi Gazetede yayımlandı. İnşallah Ekim ayıyla ilk çağrımıza çıkarak, yatırım başvurularını almaya başlayacağız.