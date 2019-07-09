Van'ın İran sınır hattında 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çaldıran ilçesinde konuşlu bulunan Onurtepe Piyade Hudut Komutanlığınca İran sınır hattında devam eden devriye faaliyeti esnasında, Türkiye topraklarına kaçakçılık girişiminde bulunan 5 atlı şahıs tespit edildi. Yapılan müdahale sonucunda, şüpheli şahıslar gecenin karanlığından faydalanarak kaçarken, yapılan arama/tarama faaliyeti sonucunda araziye atılı vaziyette 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
İHA
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