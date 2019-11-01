Van'ın Gürpınar ilçesinde iki terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, ilçenin Dikbıyık Mahallesi Sugözü mezrası kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin gri kategoride arananlar listesinde yer aldığı tespit edildi.
Operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği kaydedildi.
(AA)
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