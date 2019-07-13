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13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:30:27 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:52:57

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde akşam saatlerinde başlayan operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik istihbarı çalışmalar sonucunda, insansız hava aracı ile keşif yapıldığı ve Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi. Devam eden operasyonlar ve icra edilen hava harekatı ile birlikte terör örgütlerin bulunduğu hedefler tek tek vuruldu.

Operasyonlarda 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çaldıran ilçesinde süren operasyonlar kapsamında hava harekatı icra edildiği bildirildi.

Harekatta 3 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

(AA)

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