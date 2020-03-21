Van'daki terör operasyonunda 1 kişi yakalandı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çavuştepe Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, örgütsel malzeme ele geçirildi.

AA