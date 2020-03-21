21 Mart 2020 Cumartesi 14:06:48 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:08:36
Van'daki terör operasyonunda 1 kişi yakalandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen kişi yakalandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Çavuştepe Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, örgütsel malzeme ele geçirildi.
AA
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