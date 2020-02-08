08 Şubat 2020 Cumartesi 11:31:44 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 11:40:50
Van'da yine çığ düştü
Van’ın Çatak ilçesinde çığ düştü. Çatak ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van-Çatak kara yolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştü.
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