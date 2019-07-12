Van'da yasa dışı yollardan giren 70 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında bir grubu durdurdu.

Kontrollerde 15'i çocuk, 16'sı kadın 70 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA