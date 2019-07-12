12 Temmuz 2019 Cuma 09:36:00 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:37:09
Van'da yasa dışı yollardan giren 70 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 70 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında bir grubu durdurdu.
Kontrollerde 15'i çocuk, 16'sı kadın 70 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA
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