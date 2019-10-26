26 Ekim 2019 Cumartesi 10:31:53 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:32:51
Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ile el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcılar uzman ekiplerce imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kıran-Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' adı verilen operasyonda, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 15 el bombası, 73 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.
(DHA)
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