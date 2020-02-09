09 Şubat 2020 Pazar 10:52:47 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 11:14:01
Van'da eğitime bir gün ara verildi
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
AA
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