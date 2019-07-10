10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13:52 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:16:35
Van'da 94 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 94 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.
Kontrollerde, 20'si kadın, 21'i çocuk 94 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA
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