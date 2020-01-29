Van ve Muş'ta ABD'nin sözde Ortadoğu Barış Planı protesto edildi

Van'da, öğle namazı sonrasında Hz. Ömer Cami avlusunda bir araya gelen Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla söz konusu planı protesto etti.

Açıklamayı okuyan SDİ Dönem Sözcüsü Ali Ramazan Güler, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin yeni bir skandala daha imza attığını söyledi.

"Yüzyılın anlaşması" olarak servis edilen tek taraflı anlaşmanın siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri parya olarak yaşamaya mahkum ettiğini belirten Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ettiklerini açıkladı. Göreve geldiği günden bu yana Aiyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump, aldığı kararlarla siyonistleri şımartarak Filistin halkının meşru haklarını yok saymaktadır. Trump, açıklamasında işbirlikçi, hain Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a toplantıya elçi gönderdikleri için teşekkür etti. Plan tamamen Filistin'in yok olması ve Kudüs'ün ilhak edilmesidir. Bugün kınama günü değildir, bugün Kudüs için ağıt yakma günü değildir. Bugün Ümmetin 15 Temmuzudur. Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür."

ABD'nin kararının İsrail'in, bütün Filistin'i işgal etme planının bir parçası olduğunu vurgulayan Güler, "Bu plan yeni değildir. İsrail Filistin'i işgal sonrasında, işgal topraklarını Suriye ve Türkiye ekseninde genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu planı uygulamak için de ABD ile işbirliği yapmaktadır. İsrail'in Kudüs'ü ilhak karar nasıl hiçbir zaman kabul görmemişse, ABD'nin bu kararı da aynı şekilde vicdan, hukuk ve tarih önünde hükümsüzdür. Bu kararı asla tanımıyoruz. Kudüs, barışın başkenti, insanlığın vicdanıdır. Müslümanların kutsalıdır. Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." ifadelerini kullandı.

MUŞ

Muş'da da Belediye Meydanında bir araya gelen Kardeşlik Platformu üyeleri ve vatandaşlar, yaptıkları basın açıklamasıyla plana tepki gösterdi.

Açıklamayı okuyan platformun dönem sözcüsü Davut Aydın, İslam dünyasının Ortadoğu'dan sürülüp çıkarılması, kalan topraklara İsrail'in mirasçı kılınması için her türlü hain tezgahın hazırlandığını söyledi.

Amerika ve onun Ortadoğu'daki eli kanlı acentesi İsrail tarafından "Yüzyılın anlaşması" zokasıyla öne sürülen Siyonist projenin, daha şimdiden tarihe "Yüzyılın İmha ve İfsat Projesi" olarak geçtiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Trump, bir taraftan Filistin için kapalı kapılar ardında hazırlanan yeni işgal senaryolarını süslü sözler eşliğinde tüm dünyaya takdim etmekte diğer yandan Filistinlilere refah düzeyi yüksek bir gelecek vaat ederek iradelerini satın almaya çalışmaktadır. Filistin Devlet Başkanının 'tüm varlığımızla bu planı reddediyoruz' açıklamasına biz de yürekten katılıyor ve bütün bir İslam alemini bu hain planı el birliği ile reddetmeye çağırıyoruz."

Açıklamaya, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA