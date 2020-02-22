22 Şubat 2020 Cumartesi 20:52:18 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 20:53:13
Van Sağlık Müdürlüğü'den koronavirüs açıklaması!
Van Sağlık Müdürlüğü, İran'dan gelen herkesin sağlık muayenesi yapıldığını belirterek kentte korona virüsü hastası olmadığını duyurdu.
Van Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Van'ın Saray ilçesi, İran arasında giriş çıkışların sağlandığı Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan ilimize gelen herkesin sağlık muayenesi yapılmaktadır. İlimizde şu an bir korona virüsü hastası mevcut değildir. Ayrıca İran’dan ilimize ambulans ya da başka bir yolla hasta kabulü yapılmamaktadır" denildi.
- İetişim Başkanı Altun'dan 'İdlib' açıklaması
- Bakan Soylu: PKK örgütü yöneticilerine söylüyorum bu iş bitmiştir
- MSB: İdlib'de 21 rejim hedefi tahrip edildi
- Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dış politika bilgisini ti'ye aldı
- Tam 2 yıl önce bugün başlamıştı! Cumhur İttifakı Türkiye'nin tarihini değiştirdi...