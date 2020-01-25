Van depremi kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü? Van depreminde kaç kişi öldü? soruları gündemin en çok araştırılan soruları arasında yerini aldı. Dün akşam Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem yaşandı. Türkiye deprem gerçeği ile acı bir şekilde bir kez daha yüzleşti. Bundan yaklaşık 9 sene önce Van'da gerçekleşen deprem akıllara geldi. Van depremi 23 ekim 2011 yılında gerçekleşmiş, büyük can kayıplarına neden olmuştu. Vatandaşların araştırdığı "Van depremi kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü?" sorularının yanıtı haberimizde.

VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

23 Ekim 2011 tarihinde Van'ın Tabanlı Köyü'nde 6,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 604 vatandaş hayatını kaybetmiş, 4 binden fazla kişi yaralanmıştı. Aynı zamanda sarsıntıda 2262 enkaz oluşmuştu.

Meydana gelen şiddetli depremde Hakkari, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi çevre iller de sallandı. Depremin hissedildiği bölgelerde binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları da kesildi.

Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

YIKICI DEPREM VE ARTÇI DEPREMLER

Başbakanlık AFAD tarafından işletilen Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı’nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim’de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima’ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedilmiştir.Ayrıca, depremin birinci haftasında bölgede büyüklüğü 4,0-4,9 arasında değişen deprem sayısı 187, 5’ten büyük olan deprem sayısı ise 13 olmuş, ilk ay içinde bölgede her gün ortalama 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Bugüne kadar 11.000’den fazla artçı deprem olmuştur.

TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Depremin ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi kente geldi.

Tüm ülkenin depremzedeler için seferber olduğu Van'da çalışmaları yerinden yöneten bakanlar, depremden kısa süre sonra sağladıkları koordinasyonla önce arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verdi, sonra depremzedelerin barınma ve yaşamsal ihtiyaçlarını giderdi.

Art arda meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk etapta gönderilen 75 bin çadır vatandaşlara dağıtıldı.

Daha sonra kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte vatandaşlara geçici barınma ortamı oluşturuldu.

Göçlerle adeta "hayalet kent"e dönüşen Van'da, bir ay gibi kısa sürede depremzedeler için inşa edilecek konutların yapımına başlandı.

Evi ağır hasar gören ya da yıkılan vatandaşlara kalıcı konutlar sağlamak için temeli atılan binaların yapımı hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesine rağmen aralıksız sürdü.

Depremin üzerinden geçen 8 yıllık süreçte 25 bin 170 konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı.

23 Ekim ile 9 Kasım'daki depremlerin ardından AFAD uzmanlarınca Van merkez, Erciş ve Edremit ilçeleri ile bağlı köylerde geniş kapsamlı hasar tespit çalışması yapıldı.

Uzmanların, söz konusu yerleşimlerdeki 147 bin 622 konut, 18 bin 735 iş yeri ve 20 bin 209 ahırda yaptığı çalışmalarda, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edildi, 18 bin 181 konut da orta hasarlı olarak belirlendi.